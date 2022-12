കൊച്ചി ∙ യുക്രെയ്നിലെ ഹർകീവിൽ, കൊടും തണുപ്പിൽ വിറങ്ങലിച്ച ഹോസ്റ്റൽമുറിയിൽനിന്ന് തൃശൂർ സ്വദേശി അരുണിനും കണ്ണൂർ സ്വദേശി അഖിലിനും താൽക്കാലിക മോചനം. റഷ്യൻ ആക്രണത്തിൽ ഹോസ്റ്റലിലെ ഹീറ്റർ സംവിധാനം തകർന്നതോടെ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികളായ ഇരുവരും സഹായമഭ്യർഥിച്ച് എത്തിയത് കന്യാസ്ത്രീകളും വയോധികരായ അന്തേവാസികളും മാത്രം താമസിക്കുന്ന മഠത്തിലേക്കാണ്. അവിടെ എറണാകുളം അങ്കമാലി സ്വദേശിനി സിസ്റ്റർ ലിജി പയ്യപ്പിള്ളി അവരെ കരുതലിന്റെയും കരുണയുടെയും ഊഷ്മളതയിലേക്കു സ്വീകരിച്ചു. തണുപ്പിനു മാത്രമല്ല, മനുഷ്യത്വത്തിനും ജാതിയും മതവുമൊന്നും ഇല്ലെന്നു സിസ്റ്റർ പറയുന്നു.



യുദ്ധത്തിന്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞപ്പോൾ, ആറു മാസം കൂടി കോഴ്സിൽ പങ്കെടുത്താൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കാം എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അരുണും അഖിലും യുക്രെയ്നിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്. ചില സഹപാഠികൾ പഠനം തുടരാൻ ജോർജിയയിലും റഷ്യയിലും പോയി. അതിനു സാധിക്കാത്തതിനാൽ യുക്രെയ്നിൽത്തന്നെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ഇരുവരുടെയും ലക്ഷ്യം. ഓൺലൈൻ ക്ലാസായാലും യുക്രെയ്നിൽനിന്നു തന്നെ പങ്കെടുക്കണം. അതുകൊണ്ട്, യുദ്ധത്തെത്തുടർന്നു രാജ്യം വിട്ട പല വിദ്യാർഥികളും മടങ്ങിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, ഹർകീവിൽ റഷ്യ വീണ്ടും ബോംബുവർഷം തുടങ്ങിയതോടെ അരുണും അഖിലും അടക്കമുള്ളവർ ഉഷ്റോഗദിലേക്കു മാറി. ആക്രമണത്തിൽ ഹോസ്റ്റലിലെ ഹീറ്റർ സംവിധാനം തകർന്നതും വൈദ്യുതിയില്ലാത്തതും ദുരിതത്തിലാക്കിയപ്പോഴാണ് അരുണും അഖിലും മഠത്തിൽ അഭയം തേടിയത്.

യുക്രെയ്ൻ – ഹംഗറി അതിർത്തിക്കടുത്ത് മുക്കാച്ചേവ നഗരത്തിൽ റോമൻ കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ കീഴിലുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സെന്റ് ജോസഫ് ഓഫ് സെന്റ് മാർക്കിന്റേതാണ് മഠം. സിസ്റ്റർ ലിജിക്കു പുറമേ ചാലക്കുടി സ്വദേശിനി സിസ്റ്റർ ജയതിയും യുക്രെയ്ൻ സ്വദേശിനികളായ 18 കന്യാസ്ത്രീകളും 19 വയോധികരായ അന്തേവാസികളുമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. യുദ്ധം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടുനിൽക്കുമ്പോഴും, 20 വർഷം സേവനം ചെയ്ത, തനിക്കു പൗരത്വം നൽകിയ രാജ്യം വിട്ടു പോകുന്നില്ലെന്ന തീരുമാനത്തിലായിരുന്നു സിസ്റ്റർ ലിജി. യുദ്ധമേഖലയിൽ കുടുങ്ങിയ നിരവധി വിദ്യാർഥികൾക്ക് സിസ്റ്റർ അഭയം നൽകുകയും നാട്ടിലേക്കു പോകാൻ വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടെ, ജനുവരിയിൽ നാട്ടിലേക്കു പോകുന്നതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചെങ്കിലും ഇനി യുദ്ധം അവസാനിക്കാതെ യാത്രയില്ലെന്നാണ് സിസ്റ്ററിന്റെ തീരുമാനം.

അഖിൽ, അരുൺ എന്നിവർ സിസ്റ്റർ ലിജിക്കൊപ്പം.

തണുപ്പിൽ മരവിപ്പിച്ചു കൊല്ലുക റഷ്യയുടെ ലക്ഷ്യം

കറന്റ് കട്ട് എന്നു കേട്ടിട്ടുപോലുമില്ലാതിരുന്ന യുക്രെയ്ൻ ജനതയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ദിവസം അഞ്ചു മണിക്കൂർ മാത്രം. വൈദ്യുതി വിതരണ സംവിധാനങ്ങൾ റഷ്യ തകർത്തതോടെ കൊടും തണുപ്പിൽ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് ജനങ്ങൾ. മൈനസ് 20 സെൽഷ്യസിലേക്കു വരെ താപനില താഴുമ്പോൾ, അതിജീവിക്കാനുള്ള പോരാട്ടമാണ് അവർ നടത്തുന്നത്. തണുപ്പ് രൂക്ഷമാകുന്നതോടെ, കീവ് ഉൾപ്പടെ യുദ്ധത്തിൽ തകർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ മൂന്നു ലക്ഷത്തോളം പേരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് കണക്ക്. അതിൽ കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് തന്റെ പ്രസ്ഥാനമെന്നു സിസ്റ്റർ ലിജി പറയുന്നു.

മഠത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായമുള്ള അന്തേവാസിക്ക് 96 വയസ്സുണ്ട്. ഹീറ്റർ പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നാൽ അവർ അടക്കമുള്ള വയോധികർ രോഗബാധിതരാകും. മരിച്ചു പോകുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടു തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവമാണ് അവരെ പരിചരിക്കുന്നത്.

യുക്രെയ്നിലെ വൈദ്യുതിനിലയങ്ങളിലേറെയും റഷ്യ ബോംബിട്ടു തകർത്തു. ബാക്കിയുള്ളവ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് മിസൈൽ ആക്രമണം. അതിലേറെയും യുക്രെയ്ൻ സൈന്യം തടയുന്നുവെങ്കിലും നാശനഷ്ടങ്ങളുമുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. തകർന്ന വൈദ്യുതി നിലയങ്ങൾ പഴയ പടിയാകാൻ രണ്ടു വർഷമമെങ്കിലും വേണ്ടി വരും.

റഷ്യൻ ആക്രമണത്തിനെതിരെ ജനങ്ങൾ ജാഗരൂകരാണ്. മിസൈൽ ആക്രമണത്തിനു മുന്നോടിയായി ഫോണിൽ മുന്നറിയിപ്പു വരും. പക്ഷേ മിക്കപ്പോഴും വൈദ്യുതി ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഫോണുകളും ഇന്റർനെറ്റും പ്രവർ‌ത്തനരഹിതമാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അപകട സാധ്യത കൂടുതലുമാണ്. വൈദ്യുതി ഇല്ലാത്തതു ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കുന്നതിനെയും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനെയും ബാധിക്കുന്നു. വൈദ്യുതി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഗ്യാസ് സംവിധാനം പോലും പ്രവർത്തിക്കൂ. വൈദ്യുതി മുടക്കം മഠത്തിലെ വയോധികരായ അന്തേവാസികളെ ബാധിക്കുന്നെന്നും സിസ്റ്റർ ലിജി പറയുന്നു. ജർമനിയൽ നിന്നെത്തിച്ച ജനറേറ്റർ ഉള്ളതിനാലാണ് മഠത്തിലുള്ളവരുടെ ജീവിതം കാര്യമായ പ്രശ്നമില്ലാതെ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. തുടരുന്ന ആക്രമണങ്ങളും പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. നേരിട്ടുള്ള ആക്രമണം ഇല്ലാത്തതു മാത്രമാണ് ജീവിതം സാധാരണ നിലയിലാകും എന്ന പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതെന്നും സിസ്റ്റർ ലിജി പറയുന്നു.

