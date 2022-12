കണ്ണൂർ∙ കണ്ണൂർ ആയിക്കരയിൽ കഞ്ചാവ് നൽകി 15 കാരനെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ രണ്ടു പേർ കൂടി പൊലീസ് പിടിയിൽ. പള്ളിപ്പറമ്പ് സ്വദേശി അബ്ദുൾ സലാം, ചെക്കിക്കുളം സ്വദേശി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി എന്നിവരുടെ അറസ്റ്റ് ഉടൻ രേഖപ്പെടുത്തും. ആറ് മാസം മുമ്പ് കുട്ടിയെ പ്രതികൾ പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് കേസ്. കഞ്ചാവ് നൽകി പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ മുഖ്യപ്രതി കടലായി സ്വദേശി ഷരീഫിനെ സിറ്റി പൊലീസ് നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.



English Summary: Two more arrest on boy molest case at Kannur