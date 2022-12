ന്യൂഡൽഹി∙ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അവകാശവാദങ്ങളെ കടന്നാക്രമിച്ച് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംപി മഹുവ മൊയ്ത്ര. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള നാഷനൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫിസ് (എൻഎസ്ഒ) പുറത്തുവിട്ട ഡേറ്റയെ ആസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു മഹുവ മൊയ്ത്രയുടെ വാദഗതികൾ. 2022–2023 വർഷത്തെ അധിക ഗ്രാന്റ് ആവശ്യത്തിനുമേൽ ലോക്സഭയിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്ന മഹുവ.

‘‘എല്ലാ ഫെബ്രുവരിയിലും (ബജറ്റ് സമയം) സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുവെന്ന് ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാനുള്ള പൊടിക്കൈകൾ സർക്കാർ ചെയ്യുന്നു. ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ, വീട്, വൈദ്യുതി തുടങ്ങി അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നതായി കാണിക്കുന്നു. ഡിസംബർ ആകുമ്പോൾ സത്യം പുറത്തുവരും. ബജറ്റിൽ കണക്കുകൂട്ടിയതിനേക്കാൾ 3.26 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന് വേണ്ടത്.

ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. താഴേക്കു പതിക്കുന്ന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ നിയന്ത്രണം ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ ഏറ്റെടുക്കണം’’ – അവർ വ്യക്തമാക്കി.

എൻഎസ്ഒ പുറത്തുവിട്ട സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പ്രകാരം രാജ്യത്തിന്റെ വ്യവസായ ഔട്ട്പുട്ട് ഒക്ടോബറിൽ 26 മാസത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തി. നാലു ശതമാനം ആണ് അന്ന് താഴ്ന്നത്. ‘തൊഴിലുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന’ ഉത്പാദന മേഖല 5.6% ആയി ചുരുങ്ങി.

‘‘പപ്പു എന്ന വാക്ക് രൂപീകരിച്ചത് സർക്കാരും ഭരണകക്ഷിയുമാണ്. കരിതേച്ചു കാണിക്കാനും കഴിവില്ലായ്മ കാട്ടാനുമാണ് നിങ്ങൾ ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ, പുറത്തുവന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വ്യക്തമാക്കുന്നു ആരാണ് യഥാർഥ പപ്പു എന്ന്’’ – മഹുവ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നുവെന്നും കണക്കുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മഹുവ മൊയ്ത്ര വ്യക്തമാക്കി. ‘‘ധനമന്ത്രി ഇന്നലത്തെ ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് 50% നേരിട്ടുള്ള വിദേശനിക്ഷേപം വരുന്നുവെന്നാണ്. എന്നാൽ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വെള്ളിയാഴ്ച സഭയെ അറിയിച്ചത്, 2022ലെ ആദ്യ പത്തു മാസത്തിനുള്ളിൽ 1.83 ലക്ഷം പേർ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ഉപേക്ഷിച്ചുവെന്നാണ്. ഇതോടെ മോദി സർക്കാർ അധികാരമേറ്റെടുത്ത 2014 മുതൽ ഈ 9 വർഷത്തിൽ ആകെ 12.5 ലക്ഷം പേർ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം വെടിഞ്ഞു.

വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ പൗരത്വം നേടാൻ ഇന്ത്യക്കാർ വലിയ തുക മുടക്കാൻ തയാറാണ്. ഇതു ആരോഗ്യകരമായ സാമ്പത്തിക പരിസ്ഥിതിയുടെ സൂചനയാണോ? ഇവിടെ ആരാണ് പപ്പു? ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ളവരുടെയും വ്യവസായികളുടെയും മേൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ഇഡി) വാള്‍ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. നൂറുകണക്കിന് കോടി രൂപ ഉപയോഗിച്ച് എംഎൽഎമാരെ ഭരണകക്ഷി വാങ്ങുന്നു. എന്നിട്ടും ഇഡിയുടെ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരുന്ന എംപി/എംഎൽഎമാരിൽ 95 ശതമാനവും പ്രതിപക്ഷത്തുനിന്നാണ്’’ – അവർ വിശദീകരിച്ചു.

