ഉദയനിധിയുടെ വരവിനു പിന്നിൽ ദുർഗയുടെ വാശി; തമിഴകത്തിനി സ്റ്റാലിന്റെ പുതിയ മുഖം

തമിഴ്നാട്ടിൽ സ്റ്റാലിൻ രണ്ടാമനായി ഉദയനിധി ഉദിച്ചുയർന്നതോടെ തമിഴക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അടുത്ത തലമുറയും ചുവടുറപ്പിക്കുകയാണ്. കുടുംബ വാഴ്ചയെന്നൊക്കെ എതിർകക്ഷികൾ ആക്ഷേപിക്കുമെങ്കിലും കോട്ട ഇതുവരെയും ഉലഞ്ഞിട്ടില്ല. ഏതാണ്ട് അര നൂറ്റാണ്ടുകാലം ഒറ്റ വ്യക്തിയാണു ഡിഎംകെയുടെ അധ്യക്ഷ പദവിയിലിരുന്നത്–മുത്തുവേൽ കരുണാനിധിയെന്ന എം. കരുണാനിധി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണ ശേഷം മകന്‍ സ്റ്റാലിനിലൂടെ കുടുംബ പാരമ്പര്യം തുടർന്നു. ഇപ്പോഴിതാ മകന്റെ മകനും. തമിഴ്‌നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉദിച്ചുയരാനൊരുങ്ങുകയാണ് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ. പിതാവ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് ഡിസംബർ 14ന് ഉദയനിധിയും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് എത്തുമ്പോൾ ഡിഎംകെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്താണ്? മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള ഉദയനിധിയുടെ വരവ് വൈകിയോ? എന്തെല്ലാം വെല്ലുവിളികളാണ് ഡിഎംകെയിലെ പുതുതലമുറക്കാരനു മുന്നിലുള്ളത്? സ്റ്റാലിന്റെ പിൻഗാമിയാവുകയാണോ ഉദയനിധിയുടെ ലക്ഷ്യം? വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

∙ കുടുംബ സമ്മർദം

രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തെളിമയുള്ള മുഖമായി മാറാൻ എം.കെ.സ്റ്റാലിന് 50 – 60 വയസ്സുവരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്ന അവസ്ഥ ഉദയനിധിക്ക് ഉണ്ടാകരുതെന്ന കുടുംബത്തിന്റെ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റാലിന്റെ ഭാര്യ ദുർഗയുടെ നിർബന്ധം കൂടി ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനത്തിനു പിന്നിലുണ്ടെന്നാണു വിവരം. നിലവിൽ 45 വയസ്സുള്ള ഉദയനിധി തിരക്കുള്ള ചലച്ചിത്ര നിർമാതാവും നടനുമാണ്. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സിനിമാ വ്യവസായത്തിലെ നിർണായക ശക്തിയായ റെഡ് ജയന്റ് മൂവീസിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ഉദയനിധി. സിനിമാ തിരക്കുകൾ മൂലമാണു മന്ത്രിസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതു വൈകിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ,അൽപം കഴിഞ്ഞാലും ഇതേ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കണമെന്നതിനാൽ എത്രയും നേരത്തേ ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽക്കണമെന്നായിരുന്നു ഡിഎംകെ നേതൃത്വത്തിന്റെയും നിലപാട്.

∙ ദുർഗയുടെ വാശി..?

വിശുദ്ധ തമിഴ് മാസമായ കാർത്തികയുടെ അവസാന ദിവസമായ ഡിസംബർ 14 തന്നെ ഉദയനിധിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തതിനു പിന്നിലും ദുർഗയുടെ താൽപര്യങ്ങളുണ്ട്. ഡിഎംകെയുടെ യുക്തിവാദ തത്വങ്ങൾക്കനുസൃതമായി നിരീശ്വരവാദിയാണെന്ന് സ്റ്റാലിൻ അവകാശപ്പെട്ടെങ്കിലും ഉദയനിധിയും അമ്മ ദുർഗ സ്റ്റാലിനും മരുമകൻ ശബരീശനും ദൈവവിശ്വാസികളാണ്. മന്ത്രിയാകാൻ സ്റ്റാലിന് ഏറെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. പിതാവും ഡിഎംകെ നേതാവുമായ അന്തരിച്ച കരുണാനിധിയുടെ കാലത്ത് സ്റ്റാലിൻ ആദ്യമായി മന്ത്രിപദം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് 50 വയസ്സോളം പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു. ഉദയനിധിക്കും ഇതേ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുതെന്ന നിർബന്ധം ദുർഗയ്ക്കുണ്ട്. സിനിമ അടക്കം ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ കാരണം ഉദയനിധി മന്ത്രിസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ മടിച്ചെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രമുഖസ്ഥാനം പിടിക്കാൻ മകൻ വൈകരുതെന്ന നിലപാടിൽ ദുർഗ സ്റ്റാലിൻ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയായിരുന്നു.

∙ ഉദയനിധി: കിരീടം വയ്ക്കാത്ത രാജാവ്

2009-2011ൽ കരുണാനിധിയുടെ കീഴിൽ ആദ്യം മന്ത്രിയായും പിന്നീട് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായും സ്റ്റാലിൻ ഭരണപരിചയം നേടിയിരുന്നു. അക്കാലത്ത് ഡിഎംകെയുടെ പദ്ധതികളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റാലിന്റെ വകുപ്പുകളിൽ ഫലപ്രദമായ ഒട്ടേറെ തന്ത്രങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയതിനു പിന്നിൽ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അശോക് വർധൻ ഷെട്ടിയുടെ നേതൃപാടവം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ പരിചയസമ്പത്തുള്ള മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സേവനം ഉദയനിധിയുടെ വകുപ്പിലും ഉണ്ടാകും. ക്രമേണ ഉദയനിധി കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ള വകുപ്പുകൾ ഏറ്റെടുക്കാനാണു സാധ്യത. മന്ത്രിപദവി വഴി ഡിഎംകെയുടെ പുതിയ മുഖമായി ഉദയനിധിയെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയാണു ലക്ഷ്യം. കായിക വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്യും; ജനങ്ങൾക്കിടയിലെത്തും. ജല്ലിക്കെട്ട് പോലുള്ള തമിഴ് വികാരം മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ആഘോഷങ്ങൾക്കും കായിക മത്സരങ്ങൾക്കും ഉദയനിധി മുന്നിലുണ്ടാകും. ഇതുവഴി സ്റ്റാലിന്റെ മറ്റൊരു മുഖമായി ‘ചിന്നവരെ’ന്ന ഉദയനിധിയെ ഉയർത്തിക്കാട്ടി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കാനും ഡിഎംകെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

∙ എറിഞ്ഞത് ‘എയിംസ്’ ബ്രിക്ക്

ചെന്നൈയിലെ ഡോൺ ബോസ്‌കോ മെട്രിക്കുലേഷൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിലായിരുന്നു ഉദയനിധി സ്‌കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ചെന്നൈ ലൊയോള കോളേജിൽനിന്ന് ബികോം നേടി. 2021ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചെപ്പോക്ക്-തിരുവല്ലിക്കേനി മണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. രാഷ്ട്രീയത്തിനു മുൻപേത്തന്നെ സിനിമയിൽ സജീവം. 2008ൽ നിർമാതാവായാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമാ ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഡക്‌ഷൻ സ്റ്റുഡിയോ, റെഡ് ജയന്റ് മൂവീസ് 2008-ൽ വിജയ് നായകനായ 'കുരുവി' നിർമ്മിച്ചു. സൂര്യ അവതരിപ്പിച്ച ആദവൻ എന്ന ചിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു അതിഥി വേഷം ചെയ്തു. തുടർന്നിങ്ങോട്ട് നിർമാതാവായും നടനായും തിളങ്ങി. 2022ൽ വിവാഹിതനായി. കൃതികയാണ് ഭാര്യ, ഒരു മകനും മകളുമുണ്ട്.

തമിഴകത്തിന്റെ നെഞ്ചിടിപ്പായ രാഷ്ട്രീയ കുടുംബത്തിലാണ് ഉദയനിധി ജനിച്ചതെങ്കിലും, 2019 ജൂലൈയിൽ ഡിഎംകെ യൂത്ത് വിങ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചതോടെയാണ് സജീവ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്. മൃദുഭാഷിയായിരുന്ന ഉദയനിധി 2021ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൊടുങ്കാറ്റായി മാറിയപ്പോഴാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പ് പതിഞ്ഞ ‘എയിംസ് ബ്രിക്ക്’ പ്രചാരണം തലപൊക്കിയത്. ‘എയിംസ്’ എന്ന പേരിലുള്ള ഇഷ്ടികയും കൈയിൽ പിടിച്ച്, മധുരയ്ക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച എയിംസ് എന്തുകൊണ്ട് കടലാസിൽ മാത്രമായി അവശേഷിച്ചുവെന്ന് ഉദയനിധി ചോദിച്ചത് എതിർ ചേരിയെ കുറച്ചൊന്നുമല്ല അസ്വസ്ഥരാക്കിയത്.

∙ കൊടുങ്കാറ്റിലും ഉലയാതെ

1949–ൽ രൂപീകരിച്ചുവെങ്കിലും ഡിഎംകെയിൽ പ്രസിഡന്റ് പദവി വരുന്നതു 1969–ലാണ്. അതുവരെ ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയാചാര്യൻ പെരിയോർ ഇ.വി.രാമസാമിയോടുള്ള ബഹുമാന സൂചകമായി പദവി ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ, 73 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഡിഎംകെയുടെ പ്രസിഡന്റ് പദവിയിൽ ഇതുവരെ ഇരുന്നതു കരുണാനിധി കുടുംബാംഗങ്ങൾ മാത്രം. അധികാര കേന്ദ്രീകരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വിട്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത മറ്റൊന്നു കൂടിയുണ്ട്. കരുണാനിധി പ്രസിഡന്റ് പദമലങ്കരിച്ച അര നൂറ്റാണ്ടിൽ 40 വർഷത്തോളം ജനറൽ സെക്രട്ടറി പദവിയിലും ഒറ്റയൊരാൾ മാത്രമാണിരുന്നത്. 1977 മുതൽ മരിച്ച 2020 വരെ പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന കല്യാണ സുന്ദരം അൻപഴകൻ എന്ന കെ. അൻപഴകൻ.

1949 സെപ്തംബർ 17നു വടക്കൻ ചെന്നൈയിലെ റോബിൻസൻ പാർക്കിൽ ചേർന്ന പൊതുയോഗത്തിലാണു ഡിഎംകെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത്. പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി സി.എൻ.അണ്ണാദുരൈയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ദ്രാവിഡ കഴകത്തിൽനിന്നു അടർന്നു മാറിയാണു പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചതെങ്കിലും അണ്ണാദുരൈ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളുടെ ആചാര്യൻ പെരിയോർ ഇ.വി.രാമസാമിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ബഹുമാന സൂചകമായാണു പ്രസിഡന്റ് പദവി ഒഴിച്ചിടാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഹിന്ദിയെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയാക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര– മദ്രാസ് സർക്കാരുകളുടെ നീക്കത്തിനെതിരെ തെരുവിൽ പോരാടിയ ഡിഎംകെ അതിവേഗം തമിഴ് ജനതയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടംനേടി. തമിഴ് ഉപദേശീയതയെന്ന വികാരം ആളിക്കത്തിച്ച് പാർട്ടി അതിവേഗം വളർന്നു. 1957–ൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഹരിശ്രീ കുറിച്ചു. 205 ഇടത്ത് മത്സരിച്ച് 15 സീറ്റുകളിൽ വിജയമെന്നതു മോശമല്ലാത്ത തുടക്കമായിരുന്നു. അറുപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ വീണ്ടും ഹിന്ദി വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭങ്ങളാൽ തമിഴകം പ്രക്ഷുബ്ധമായി.

∙ കലൈഞ്ജറുടെ കാലം

സി.എൻ.അണ്ണാദുരൈയുടെ തമിഴ് ചന്തം വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന പ്രസംഗങ്ങളും എം.കരുണാനിധിയുടെ വാൾ മൂർച്ചയുള്ള എഴുത്തും ഡിഎംകെയ്ക്കു ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്കു വഴി തുറന്നു. 1962–ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സീറ്റ് എണ്ണം 50 ആക്കി വർധിപ്പിച്ചു. അതു വരാനിരിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയായിരുന്നു. 1967 നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം വന്നപ്പോൾ തമിഴകം മാത്രമല്ല, രാജ്യം തന്നെ ഞെട്ടി. കോൺഗ്രസ് വാഴ്ച അവസാനിപ്പിച്ച് ഡിഎംകെ തമിഴകത്തിന്റെ അധികാരച്ചെങ്കോൽ പിടിച്ചു. 137 സീറ്റിന്റെ ഉജ്വല വിജയം. തമിഴ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ യുഗം തുടങ്ങി. കരുണാനിധി യുഗം വരാനിരിക്കുകയായിരുന്നു.

1967–ൽ ഡിഎംകെ അധികാരം പിടിച്ചപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയാരെന്ന ചോദ്യത്തിനു തന്നെ പ്രസക്തിയില്ലായിരുന്നു– കാഞ്ചീവരം നടരാജൻ അണ്ണാദുരൈ എന്ന സി.എൻ.അണ്ണാദുരൈയോളം തലപ്പൊക്കവും ജനപിന്തുണയുമുള്ള നേതാക്കൾ അന്നു പാർട്ടിയിയില്ലായിരുന്നു. തമിഴ് ഭാഷയിന്മേലുള്ള വഴക്കം കാരണം അനുനായികൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹപൂർം പേരരിഗ്നർ (മഹാപണ്ഡിതൻ ) എന്നു വിളിച്ചു. മദ്രാസ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ പേര് തമിഴ്നാട് എന്നു മാറ്റിയതുൾപ്പെടെ ഡിഎംകെ ആശയത്തോടു ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന പല തീരുമാനങ്ങളും അണ്ണാദുരൈ സർക്കാർ എടുത്തു. എന്നാൽ, വിധിയുടെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം അതിജീവിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനായില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനമേറ്റ് 2 വർഷത്തിനകം, 1969 ഫെബ്രുവരി 3നു അർബുദത്തിനു കീഴടങ്ങി അണ്ണാദുരൈ വിട പറഞ്ഞു.

∙ ഉൾപ്പോരും കടന്ന്

മന്ത്രിസഭയിലെ രണ്ടാമൻ ധനമന്ത്രി വി.ആർ.നെടുഞ്ചെഴിയൻ താൽക്കാലിക മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തെങ്കിലും ജനകീയ നേതാവല്ലെന്ന വലിയ പോരായ്മ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. പാണ്ഡിത്യത്തിലും ഭരണ പരിചയത്തിലും അദ്ദേഹത്തെ മുന്നിൽ നിർത്തിയവർ തന്നെ ജനസമ്മതിയുടെ അളവുകോലിൽ അദ്ദേഹം പിന്നിലാണെന്നു സമ്മതിക്കുമായിരുന്നു. ആ വിടവിലേക്കാണു രാഷ്ട്രീയത്തെ സാധ്യതകളുടെ കലയാക്കി മാറ്റിയ കരുണാനിധി കടന്നുവന്നത്. 1969 സെപ്റ്റംബർ 27നു ചേർന്ന പാർട്ടി ജനറൽ കൗൺസിൽ യോഗം കരുണാനിധിയെ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നെടുഞ്ചെഴിയൻ തുടർന്നെങ്കിലും പാർട്ടിയിലെ സർക്കാരിലെയും സമ്പൂർണാധികാരം തന്റെ കരങ്ങളിലെന്നു കരുണാനിധി ഉറപ്പാക്കി.

1971 ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു കരുണാനിധിയുടെ ലിറ്റ്മസ് ടെസ്റ്റ്. പാർട്ടിയെ വിജയത്തിലേക്കു നയിച്ച് അധികാരം നിലനിർത്തേണ്ടതു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ കൂടി പ്രശ്നമായിരുന്നു. വെല്ലുവിളികൾ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ കരുത്തനായി മാറുന്ന കരുണാനിധിയെ പിന്നീട് പല തവണ രാജ്യം കണ്ടു. അതിന്റെ തുടക്കം 1971ലെ ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലായിരുന്നു. അണ്ണാദുരൈയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലഭിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തിളക്കത്തോടെ, 184 സീറ്റുമായി ഡിഎംകെ തുടർ ഭരണം നേടി. ഡിഎംകെയിലെ കലൈജ്ഞർ വാഴ്ചയ്ക്കു അടിത്തറയിട്ടത് 71ലെ ആ വിജയമാണ്.

∙ കുടുംബാധ്യപത്യമോ..?

ആൺ മക്കളിൽ ഇളയവനായ എം.കെ.സ്റ്റാലിനാണു കരുണാനിധിയുടെ പിൻഗാമിയായി പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് കസേരയിലിരുന്നത്. കരുണാനിധിയുടെ മരണ ശേഷമാണു സ്ഥാനാരോഹണം നടന്നതെങ്കിലും അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്തു തന്നെ സ്റ്റാലിൻ ഡിഎംകെ പ്രവർത്തകരുടെ മനസ്സിൽ ഇടം പിടിച്ചിരുന്നു. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ്, മധുവിധു തീരും മുൻപേ ‘മിസാ’ (Maintenance of Internal Security Act) തടവുകാരനായി അറസ്റ്റു ചെയ്യപ്പെട്ട സ്റ്റാലിനു ജയിലിൽ ക്രൂരമായ മർദനമേൽക്കേണ്ടിവന്നു. പിന്നീട് കൃത്യമായ പാർട്ടി പദവികൾ സ്റ്റാലിനു നൽകി കരുണാനിധി തന്റെ രാഷ്ട്രീയ പിൻഗാമിയാരെന്നു വ്യക്തമാക്കി.

ഇടയ്ക്ക്, തെക്കൻ മേഖലാ സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി സ്റ്റാലിന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ എം.കെ.അഴഗിരി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. മധുര ആസ്ഥാനമാക്കി അഴഗിരി തെക്കൻ മേഖല വാണു. പാർട്ടി തലപ്പത്തേക്ക് ആരെന്ന ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായി ഉയർന്നു. ഇരുവർക്കും വേണ്ടി വാദങ്ങളുയർന്നു. മത്സരം പരിധി കടന്നപ്പോൾ അഴഗിരിയെ പാർട്ടിയിൽനിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. കരുണാനിധിയുടെ മരണ ശേഷം അഴഗിരി അങ്കത്തിനു ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ജനറൽ കൗൺസിലിൽ വെല്ലുവിളി പോലും ഉയർത്താനാകാത്ത വിധം സ്റ്റാലിൻ പാർട്ടി കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കിയിരുന്നു.

സ്റ്റാലിനോടൊപ്പം ഉദയനിധി. ചിത്രം: instagram/udhay_stalin

യുവജന വിഭാഗം സെക്രട്ടറി, എംഎൽഎ, ചെന്നൈ മേയർ, മന്ത്രി, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി, വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് എന്നിങ്ങനെ പടിപടിയായാണു സംഘടനാ രംഗത്തും ഭരണ രംഗത്തും സ്റ്റാലിൻ ഉയർന്നത്. 2017ൽ വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റായി ചുമതലയേറ്റ് കരുണാനിധിയുടെ മരണത്തിനു പിന്നാലെ പ്രസിഡന്റായി. കരുണാനിധിയുടെ മറ്റൊരു മകൾ കനിമൊഴി എംപിക്കു പാർട്ടി ഡപ്യൂട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ പദവി കൂടി ലഭിച്ചു. സ്റ്റാലിന്റെ മകൻ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ മന്ത്രിപദത്തിലുമെത്തി. പാർട്ടി യുവജനവിഭാഗം സെക്രട്ടറി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. 2016ലാണ് ആ സ്ഥാനത്ത് ഉദയനിധി എത്തുന്നത്. അതുവരെ സ്റ്റാലിനായിരുന്നു യുവജന വിഭാഗം സെക്രട്ടറി. മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടോളം സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തിരുന്നതിനു ശേഷമാണ് സ്റ്റാലിന്‍ മകനു വേണ്ടി സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് മകനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും ചർച്ചകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല; മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ സ്റ്റാലിന്റെ പിൻഗാമിയായിരിക്കും മകനെന്ന അടക്കംപറച്ചിൽ ഇപ്പോൾത്തന്നെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

