ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനം ഒഴിവാക്കാൻ സർക്കാർ; സഭ പിരിഞ്ഞതായി വിജ്ഞാപനമില്ല

തിരുവനന്തപുരം∙ ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗമില്ലാതെ അടുത്ത മാസം നിയമസഭയുടെ ബജറ്റ് സമ്മേളനം ചേരാൻ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തീരുമാനം. ഇന്നലെ പിരിഞ്ഞ സഭാ സമ്മേളനത്തിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് അടുത്ത മാസം സഭ ചേരുക. പുതിയ വർഷത്തിലെ ആദ്യ സമ്മേളനം വിളിച്ചുകൂട്ടുമ്പോൾ ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തോടെ തുടങ്ങണമെന്നാണ് ചട്ടം.

ഗവർണറെ സർവകലാശാല ചാൻസലർ പദവിയിലിൽനിന്നു നീക്കുന്ന ബിൽ ഈ സമ്മേളന കാലയളവിൽ പാസായിരുന്നു. ഇന്നലെ സമ്മേളനം പിരിഞ്ഞെങ്കിലും അനിശ്ചിതമായി പിരിഞ്ഞതായി വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാൽ അടുത്തമാസം ചേരുന്ന സമ്മേളനം ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ തുടർച്ചായായാണ് പരിഗണിക്കുക.

ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ തുടർച്ചയായി അടുത്ത മാസം ബജറ്റ് സമ്മേളനം ചേരുന്നതിലൂടെ ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നീട്ടിവയ്ക്കാനാകും. എന്നാൽ ബജറ്റ് സമ്മേളനം പിരിഞ്ഞ് അടുത്ത സമ്മേളനം ചേരുമ്പോൾ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നടത്തേണ്ടിവരും.

English Summary: Cabinet decides not to end the assembly session