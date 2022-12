‘വിമാനത്താവളത്തിലെ തിരക്ക് അപ്രതീക്ഷിതം: പഴയ സ്ഥിതിയിലാകാൻ 10 ദിവസമെടുക്കും’

ന്യൂഡൽഹി∙ ഡൽഹി ഇന്ദിരാഗാന്ധി വിമാനത്താവളത്തിലെ യാത്രക്കാരുടെ തിരക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നുവെന്നും യാത്ര സുഗമമാക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണെന്നും കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ. സ്ഥിതിഗതികൾ സാധാരണ നിലയിലെത്താൻ ഏഴ് മുതൽ 10 ദിവസം വരെ വേണ്ടിവരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ശീതകാല യാത്രയ്ക്ക് ഇത്രയും തിരക്ക് ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. തടസ്സമില്ലാത്തതും കാര്യക്ഷമവുമായ സേവനം യാത്രക്കാർക്ക് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. അത് എല്ലാം എയർപോർട്ട് ഓപ്പറേറ്ററുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അവരുമായി ചർച്ച നടത്തി. പ്രവേശന കവാടങ്ങൾ മുതൽ സുരക്ഷാ ചെക്ക്‌പോസ്റ്റുകൾ വരെ തിരക്കാണ്. ഇതൊഴിവാക്കാൻ ഗേറ്റുകളിൽ സിസിടിവി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുക, സെൻട്രൽ കൺട്രോൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില അടിയന്തര നടപടികൾ എന്നിവ നിർദേശിച്ചതായി കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഗേറ്റ് നമ്പർ 6 ൽ 20 മിനിറ്റ് കാത്തിരിപ്പ് സമയവും ഗേറ്റ് നമ്പർ 11 ൽ 2 മിനിറ്റ് കാത്തിരിപ്പും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഉടൻ തന്നെ അത് ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുകയും യാത്രക്കാരെ വഴിതിരിച്ചുവിടാനും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ പറഞ്ഞു.

വിമാനത്താവളത്തിലെ തിരക്കു കാരണം പല വിമാനകമ്പനികളും യാത്രക്കാരോട് മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ മുമ്പ് എത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സുഗമമായ ആഭ്യന്തര യാത്രയ്ക്ക് ഇൻഡിഗോ തങ്ങളുടെ യാത്രക്കാരോട് കുറഞ്ഞത് 3.5 മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും വരണമെന്നും ഒരു ബാഗ് മാത്രം കരുതിയാൽ മതിയെന്നുമാണ് നിർദേശിച്ചത്. രാജ്യാന്തര യാത്രക്കാരോട് നാല് മണിക്കൂർ നേരത്തെ എത്താനാണ് എയർ ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

English Summary: Situation Will Improve In 7-10 Days: J Scindia On Delhi Airport Chaos