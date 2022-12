അതിർത്തിയിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാൻ ചൈന; വ്യോമാഭ്യാസം തുടങ്ങി ഇന്ത്യ

ന്യൂഡൽഹി∙ അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ തവാങ്ങിന് സമീപം ഇന്ത്യൻ പ്രദേശത്തേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച ചൈനീസ് സൈനികർ, യാങ്സ്റ്റെയിലെ യഥാർഥ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ (എൽഎസി) നിരീക്ഷണ പോസ്റ്റ് (ഒപി) സ്ഥാപിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായി വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഐഎഎൻഎസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മാർഗനിർദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, എൽഎസിയുടെ ഇരുവശത്തും അത്തരം പോസ്റ്റോ സമാനമായ എന്തെങ്കിലുമോ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ല.



അതേസമയം, ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന (ഐഎഎഫ്) പ്രവർത്തന ശേഷി പരിശോധിക്കുന്നതിനായി രണ്ട് ദിവസത്തെ വ്യോമാഭ്യാസം ആരംഭിക്കും. വ്യാഴം, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ യഥാർഥ നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപമുള്ള എയർ സ്പേസിൽ ആകും വ്യോമാഭ്യാസം. അഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി യുദ്ധ പട്രോളിങ്ങും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിലവിലെ ഇന്ത്യ-ചൈന അതിർത്തി തർക്കം രൂക്ഷമായിരിക്കെയാണ് വ്യോമാഭ്യാസം. എന്നാൽ, തവാങ് സെക്ടറിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഒരു ദിവസം മുൻപ് തന്നെ ഇക്കാര്യം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു.

അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ തവാങ് സെക്ടറിൽ ഡിസംബർ 9നാണ് ഇന്ത്യൻ-ചൈനീസ് സൈനികർ ഏറ്റുമുട്ടിയത്. 2020 ജൂണില്‍ ഗൽവാൻ താഴ്‌വരയിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിനു ശേഷം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യ ഏറ്റുമുട്ടലാണിത്. സംഘർഷത്തിൽ ആറ് ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്ക് പരുക്കേറ്റിരുന്നു. ഇവർ ഗുവാഹത്തിയിലെ സൈനിക ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമിയിലെ (പിഎൽഎ) 300-400 സൈനികർ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ നുഴഞ്ഞുകയറിയതിനെ തുടർന്നാണ് സംഘർഷമുണ്ടായത്. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് എൽഎസിയിലെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ്.

