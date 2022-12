ഇരട്ട സഹോദരനെ ‘ഉണ്ടാക്കി’, മരിച്ചെന്നു വരുത്തി യുഎസിലേക്കു കടക്കാൻ ശ്രമം; പഞ്ചാബ് സ്വദേശി പിടിയിൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ യുഎസിൽ ജീവിക്കണമെന്ന് സ്വപ്നം കണ്ട് ഒടുവിൽ ജയിലിലായ അവസ്ഥയിലാണ് പഞ്ചാബ് സ്വദേശിയായ ജസ്‌വീന്ദർ സിങ് (26). അമേരിക്കൻ സ്വപ്നം പൂർത്തികരിക്കാൻ ജസ്‌വീന്ദർ കണ്ടെത്തിയ മാർഗം തനിക്കൊരു ഇരട്ട സഹോദരനെ ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു. ആ സഹോദരൻ മരിച്ചെന്നു പറഞ്ഞ് യുഎസിലെത്തി അവിടെ കഴിയാനുള്ള നീക്കം പക്ഷേ, വീസ അഭിമുഖത്തിൽത്തന്നെ പൊളിഞ്ഞു.

സംഭവം ഇങ്ങനെ: പഞ്ചാബിലെ പട്യാല സ്വദേശിയായ ജസ്‌വീന്ദർ യുഎസിലുള്ള സുഹൃത്തിന്റെ സഹായത്താലാണു കൃത്രിമ രേഖകൾ ചമയ്ക്കുകയും മറ്റും ചെയ്തത്. 2017 മുതൽ പുണെയിലെ ‘ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ’ ആയി ജോലി ചെയ്യുകയാണെന്ന രേഖയും സമർപ്പിച്ചു. ഡിസംബർ ആറിന് ഡൽഹിയിൽ എംബസിയിൽ എത്തി നിറകണ്ണുകളോടെ ന്യൂയോർക്കിൽ അന്തരിച്ച ഇരട്ട സഹോദരനായ കുൽവിന്ദറിനെക്കുറിച്ച് ഇയാൾ സംസാരിച്ചു.

ഇന്ത്യയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഏക രക്തബന്ധുവെന്നതിന്റെ പേരിൽ അവിടെയെത്തി സംസ്കാര നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ജസ്‌വിന്ദർ എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥരോടു പറഞ്ഞു. ന്യൂയോർക്കിലെ പ്ലെസന്റ്‌വില്ലെയിലെ ‘ബീച്ചർ ഫ്ലൂക്ക്സ് ഫ്യൂണറൽ ഹോമി’ലെ കത്തും ഒക്ടോബർ 24ന് മരിച്ചുവെന്നതിന്റെ ‘അനൗദ്യോഗികമായ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റും’ ഇയാൾ ഹാജരാക്കി.

പക്ഷേ, യുഎസ് വീസയ്ക്കായി അപേക്ഷിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും കൃത്യമായ നിരീക്ഷണത്തിനു പാത്രമാകുമെന്നത് ജസ്‌വീന്ദർ ചിന്തിച്ചില്ലെന്നു വ്യക്തമാണ്. ഇയാളുടെ കൃത്രിമം കണ്ടെത്തിയ എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥർ കുൽവീന്ദർ സിങ് എന്ന പേരിൽ ഒരാൾ ആ മേഖലയിൽ താമസിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അന്നത്തെ ദിവസം മരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കണ്ടെത്തി. ഇതേത്തുടർന്ന് പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഇയാൾ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നുപറയുകയും ഡൽഹി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു.

സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. അനധികൃത മനുഷ്യക്കടത്ത് റാക്കറ്റിന്റെ ഭാഗമായാണോ ഇയാൾ വീസയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ചതെന്നുള്ളതും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: Murder that wasn’t, of a twin who wasn’t