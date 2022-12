നെടുമ്പാശേരിയിൽ പിടിച്ചത് ഗുളിക രൂപത്തില്‍ മൂന്നേകാൽ കിലോ സ്വർണം; 3 പേർ അറസ്റ്റിൽ

കൊച്ചി∙ നെടുമ്പാശേരി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ വീണ്ടും വൻ സ്വർണ വേട്ട. കസ്റ്റംസ് സ്പെഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബ്രാഞ്ചും എയർ ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റും ചേർന്നു നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ മൂന്നേകാൽ കിലോ സ്വർണം പിടികൂടി. മൂന്നു പേരിൽ നിന്നായാണ് 3,261 ഗ്രാം സ്വർണം പിടിച്ചെടുത്തത്. ഗുളിക രൂപത്തിലാക്കി ശരീരത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലാണ് സ്വർണം കണ്ടെത്തിയത്.

വിമാനത്താവളത്തിൽ പിടിച്ചെടുത്ത സ്വർണം.

ദുബായിൽ നിന്നു വന്ന മലപ്പുറം സ്വദേശി സാദിഖിൽ നിന്ന് 1015.80 ഗ്രാം സ്വർണം പിടികൂടി. അബുദാബിയിൽ നിന്നു വന്ന മലപ്പുറം സ്വദേശി അഹമ്മദിന്റെ പക്കൽ 1066.21 ഗ്രാം സ്വർണമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അബുദാബിയിൽ നിന്നു തന്നെയെത്തിയ കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ റിയാസിൽ നിന്ന് 1179.55 ഗ്രാം സ്വർണവും പിടികൂടി. നാലു വീതം സ്വർണ ഗുളികകളാണ് ഇവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നത്.

നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിലൂടെ കൂടുതൽ കള്ളക്കടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നു റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് സംയുക്തമായ പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

