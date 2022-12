കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ ഗുണ്ടകൾ ഏറ്റുമുട്ടി; കാപ തടവുകാരന് ഗുരുതര പരുക്ക്

കണ്ണൂർ ∙ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ ഗുണ്ടകൾ തമ്മിൽ വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടി. ജയിൽ ദിനാഘോഷത്തിനിടെ വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടാണു വീണ്ടും സംഘർഷമുണ്ടായത്. കാപ (ഗുണ്ടാനിയമം) തടവുകാരൻ വിവേകിന്റെ തലയ്ക്കു സാരമായി മുറിവേറ്റു. ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ വച്ച്, മുറിവിൽ തുന്നലുകളിട്ട ശേഷം ഇയാളെ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിതന്നെ തിരികെ സെൻട്രൽ ജയിലിലെത്തിച്ചു.

ഗുണ്ടകളുടെ രണ്ടു സംഘങ്ങൾ തമ്മിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നുവെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. 5 അംഗ സംഘത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിലാണു വിവേകിനു പരുക്കേറ്റത്. വിവേകിനൊപ്പവും 3–4 ആളുകളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഇവരാണു സംഘർഷം തുടങ്ങിയതെന്നും ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. കാപ തടവുകാരെ സെല്ലിനു പുറത്തിറക്കരുതെന്ന് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർദേശിച്ചു. ‌ടൗൺ പൊലീസ് രാത്രി വൈകി കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.

സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കാപ തടവുകാർ ഏറ്റുമുട്ടുന്നതും ഗുരുതരമായി പരുക്കേൽക്കുന്നതും ആവർത്തിക്കുകയാണ്. തൃശൂർ, കോട്ടയം, എറണാകുളം ജില്ലകളിലെ കാപ തടവുകാരാണു കണ്ണൂരിലുള്ളത്. ഇവർ അക്രമാസക്തരാണെന്നു ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു.



English Summary: Clash Between Inmates In Kannur Central Jail, One Seriously Injured