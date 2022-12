സ്തുതിപാഠകരാകേണ്ട; ഗാന്ധിജിയുമായി എന്നെ ഉപമിക്കേണ്ട: അണികളോട് രാഹുല്‍

ജയ്പുർ ∙ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ താൻ അർഹനല്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ഗാന്ധിജിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് പൂർണമായും തെറ്റാണ്. ഞങ്ങള്‍ ഒരേതലത്തിലുള്ള വ്യക്തികളല്ല. അതു കൊണ്ടുതന്നെ ഗാന്ധിയെയും എന്നെയും ഒരു രീതിയിലും താരതമ്യപ്പെടുത്തരുത്. ഗാന്ധി മഹാനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി പോരാടാൻ ജീവിതംതന്നെ മാറ്റിവച്ചയാളാണ്. 10–12 വർഷക്കാലം അദ്ദേഹം ജയിൽവാസമനുഭവിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിനെപ്പോലെയാകാൻ മറ്റാർക്കും സാധിക്കില്ല. ഗാന്ധിയുടെ പേരിനൊപ്പം ഒരിക്കലും എന്റെ പേരു ചേര്‍ത്തു വയ്ക്കരുത്– രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര രാജസ്ഥാനിൽ എത്തിയതിനിടെ രാഹുലിനെ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയ കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ പ്രസ്താവനയോടുള്ള മറുപടിയായായിരുന്നു പ്രതികരണം. മുൻകാല നേട്ടങ്ങളുടെ സ്തുതിപാഠകരാവരുതെന്നും കോൺഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കവേ അണികളോട് രാഹുൽ കർശനമായി പറഞ്ഞു.

‘രാജീവ് ഗാന്ധിയും ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയും എന്താണ് ചെയ്തത്? അവർ രക്തസാക്ഷികളായി. അവര്‍ നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചു. എന്നാൽ എല്ലാ യോഗങ്ങളിലും കോൺഗ്രസ് അതിനെക്കുറിച്ചു മാത്രം വാചാലരാവരുത്. രാജീവ് ഗാന്ധി, ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി, സർദാർ വല്ലഭ്‌ഭായി പട്ടേൽ, ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു, മഹാത്മാ ഗാന്ധി... അവരെല്ലാവരും അവർക്കു സാധ്യമായ രീതിയില്‍ നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചവരാണ്. അവരുടെ ഭാഗം അവർ പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മളെന്തു ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നതിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ. നമ്മള്‍ ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി എന്തു ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം’– രാഹുല്‍ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പ്രമുഖ നേതാക്കളും കലാ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരുമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. മുൻ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ രഘുറാം രാജനും യാത്രയുടെ ഭാഗമായി.

English Summary: "Don't Compare Me With...": Rahul Gandhi On Congress's Past