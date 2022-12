‘മദ്യപിക്കുന്നവർ മരിക്കും; വിഷമദ്യ ദുരന്തത്തിന്റെ ഇരകൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകില്ല’

പട്ന ∙ ബിഹാറിലെ വിഷമദ്യ ദുരന്തത്തിൽ മരണസംഖ്യ 39 ആയി ഉയർന്നിട്ടും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകില്ലെന്ന നിലപാടിലുറച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ. ‘‘മദ്യപിക്കുന്നവർ ആരായാലും മരിക്കും. മദ്യനിരോധനം നടപ്പാക്കിയതു ബിഹാറിലെ സ്ത്രീകളുടെ മുറവിളി കാരണമാണ്. നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് അർഹതയില്ല’’- നിതീഷ് നയം വ്യക്തമാക്കി.



സാരൻ ജില്ലയിലെ മദ്യദുരന്ത വിഷയത്തിൽ ഇന്നും നിയമസഭ പ്രക്ഷുബ്ധ‌മായി. പ്ലക്കാർ‍ഡുകളുമായി എത്തിയ ബിജെപി അംഗങ്ങളുടെ ബഹളം അവഗണിച്ചു സ്പീക്കർ സഭാ നടപടികൾ തുടർന്നു. സഭയിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ അംഗങ്ങൾ നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിനു മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി. മഹാസഖ്യത്തിലെ ഘടകകക്ഷിയായ സിപിഐ (എംഎൽ) എംഎൽഎമാരും വിഷമദ്യ ദുരന്തത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു.

മദ്യനിരോധന നയത്തിലെ കടുത്ത വ്യവസ്ഥകൾ പിൻവലിക്കണമെന്നും ദുരന്തത്തിനിരയായവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കു നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നും സിപിഐ (എംഎൽ) ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബിഹാറിലെ മദ്യ നിരോധന നയം പിൻവലിക്കണമെന്നു ജന സുരാജ് സംഘടനാ നേതാവ് പ്രശാന്ത് കിഷോർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മദ്യനിരോധന നയത്തെ ന്യായീകരിക്കാൻ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പേര് നിതീഷ് ‌ അനാവശ്യമായി വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയാണ്. നിയമത്തിലൂടെ മദ്യ നിരോധനം നടപ്പാക്കണമെന്ന നിലപാട് ഗാന്ധിജിക്ക് ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും പ്രശാന്ത് കിഷോർ പറഞ്ഞു.

ബിഹാറിൽ 2016ൽ മദ്യനിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കാൻ സർക്കാരിനു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നേപ്പാൾ അതിർത്തിയിലൂടെയും അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നും ബിഹാറിലേക്കു മദ്യം ഒഴുകുന്നുണ്ട്. അടിക്കടിയുണ്ടാകുന്ന വിഷമദ്യ ദുരന്തങ്ങൾ മദ്യനിരോധനം പരാജയപ്പെട്ടതിനു തെളിവായി പ്രതിപക്ഷം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വിഷമദ്യ മരണങ്ങളുണ്ടായാലും പലപ്പോഴും നിയമനടപടികൾ ഭയന്നു ബന്ധുക്കൾ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നതിനാൽ യഥാർഥ മരണസംഖ്യ പുറത്തു വരാറില്ല.

English Summary: 'If you consume liquor, you will die': Nitish on Bihar hooch tragedy; toll rises to 39