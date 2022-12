ആലപ്പുഴ ∙ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതി കോടതിയിൽ ആത്മഹത്യയ്‍ക്കു ശ്രമിച്ചു. കണ്ടല്ലൂർ ദ്വാരകയിൽ ദേവരാജൻ (72) ആണ് ഹരിപ്പാട് കോടതിയിൽ ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. പ്രതി കുറ്റക്കാരനാണെന്നു കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന കത്തിയെടുത്ത് കഴുത്തിൽ മുറിവേൽപ്പിച്ച ദേവരാജനെ ഉടനെ ഹരിപ്പാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പരുക്ക് ഗുരുതരമല്ല.

English Summary: POCSO case accused tried to suicide at Alappuzha