റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുന്നതിനിടെ ബസിനടിയിൽപ്പെട്ടു; പരുക്കുകളില്ലാതെ വയോധികന് അത്ഭുതകരമായ രക്ഷപ്പെടൽ

മുംബൈ∙ റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുന്നതിനിടെ ബസിനടിയിൽപ്പെട്ട വയോധികൻ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. മുംബൈയിലെ പവായ് മേഖലയില്‍ ലേക്ക് സൈഡ് കോംപ്ലക്‌സിന് സമീപം ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് സംഭവം. ഇതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

കനത്ത ഗതാഗതകുരുക്കായതിനാൽ പതുക്കെയായിരുന്നു വാഹനങ്ങൾ പോയിരുന്നത്. ഇതിനിടയ്ക്ക് വെളുത്ത കുർത്തയും പൈജാമയും ധരിച്ചയാൾ റോഡിനുകുറുകെ സാവധാനത്തിൽ നടന്നു. എന്നാൽ തൊട്ടുപിന്നാലെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബസ് വയോധികനെ ഇടിച്ചുവീഴ്ത്തി. എതിർവശത്തുനിന്നും വന്ന വാഹനങ്ങളിലെ ആളുകൾ ബഹളം വച്ചതോടെ ബസ് നിർത്തിയിട്ടു. പിന്നാലെ ബസിനടിയിൽപ്പെട്ടയാൾ പരുക്കുകളൊന്നുമില്ലാതെ പുറത്തേക്ക് എത്തി. ഇയാൾ ബസ് ഡ്രൈവറുടെ നേരെ നീങ്ങുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം.

