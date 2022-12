ഒളിപ്പിച്ചത് ഫയലിലും റജിസ്റ്ററിലും; വിജിലൻസ് പിടിച്ചെടുത്തത് 6450 രൂപ

പത്തനംതിട്ട ∙ അടൂർ, പന്തളം സബ് റജിസ്ട്രാർ ഓഫിസുകളിൽ വിജിലൻസിന്റെ മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ 6,450 രൂപ പിടിച്ചെടുത്തു. രണ്ടിടത്തും വൈകിട്ട് 4.30 മുതൽ 7 വരെ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇത്രയും തുക പിടിച്ചെടുത്തത്.

അടൂർ ഓഫിസിൽ പല ഫയലുകൾക്കിടയിൽ നിന്നായി 4,400 രൂപയും സ്റ്റാംപ് വിറ്റ കണക്കിൽപ്പെടാത്ത 750 രൂപയുമാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. പന്തളം ഓഫിസിൽ റജിസ്റ്ററുകൾക്കിടയിൽനിന്ന് 1300 രൂപ പിടിച്ചെടുത്തു. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം നടത്തിയ പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു ഈ ഓഫിസുകളിലും പരിശോധന.

English Summary: Vigilance raid at various sub-registrar offices at Pathanamthitta, Rs 6450 seized