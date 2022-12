ഡാൻസ് വൈറൽ!; രാമജന്മഭൂമി പ്രദേശത്ത് നിയോഗിച്ച 4 വനിതാ പൊലീസുകാർക്ക് സസ്പെൻഷൻ - വിഡിയോ

അയോധ്യ∙ രാമജന്മഭൂമി പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ നിയോഗിച്ചവരിൽ നാലു വനിതാ പൊലീസുകാർക്ക് സസ്പെൻഷൻ. ഇവർ ഭോജ്പുരി ഗാനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന വിഡിയോ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. അതേസമയം ഇവർ യൂണിഫോമിൽ അല്ല വിഡിയോയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കപ്പെടുന്നു.

കവിത പട്ടേൽ, കാമിനി കുഷ്‌വാഹ, കശീഷ് സാഹ്നി, സന്ധ്യ സിങ് എന്നിവരെയാണ് എസ്എസ്പി ജി. മുനിരാജ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വ്യാഴാഴ്ച് അഡീഷനൽ എസ്പി പങ്കജ് പാണ്ഡേ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു.

