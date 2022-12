ആലപ്പുഴ∙ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ നടുറോഡില്‍ ഏറ്റുമുട്ടി. അറവുകാട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലേയും തൊട്ടടുത്ത ഐടിസിയിലേയും വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് ഏറ്റുമുട്ടിയത്. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് കൗണ്‍സലിങ് നല്‍കുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. പത്തോളം വിദ്യാര്‍ഥികളേയും രക്ഷിതാക്കളേയും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു. ഏറ്റുമുട്ടലിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ മനോരമ ന്യൂസിന് ലഭിച്ചു.

ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷമാണ് സംഭവം. ഐടിസിയിലെ ഒരു വിദ്യാർഥി അറവുകാട് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥിയെ മർദ്ദിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്നലത്തെ സംഭവമെന്നാണ് വിവരം. ഇന്നലെ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം വിദ്യാർഥികൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുകയായിരുന്നു. അറവുകാട് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികൾ ഐടിസിയുടെ ക്യാംപസിലേക്കു കടക്കുകയും അവിടെനിന്ന് ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടാവുകയുമായിരുന്നു.

വിദ്യാർഥികളായിതിനാൽ അവരുടെ ഭാവിയെ കരുത് കേസ് എടുക്കാതെ കൗൺസലിങ് നൽകി വിട്ടയയ്ക്കാനാണ് തീരുമാനമെന്നാണ് വിവരം. മുൻപും ഹയർസെക്കൻഡറിയിലെ വിദ്യാർഥികൾ ഏറ്റുമുട്ടുകയും നാട്ടുകാർ ഇടപെട്ട് പിടിച്ചു മാറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.



