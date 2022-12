ചൈന ഒരുങ്ങുന്നത് യുദ്ധത്തിന്; ബിജെപിയെ അധികാരത്തിൽനിന്ന് താഴെയിറക്കും: രാഹുൽ

ജയ്പുർ ∙ ബിജെപിയെ അധികാരത്തിൽനിന്നു താഴെയിറക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. തന്റെ വാക്കുകൾ കുറിച്ചുവച്ചോളൂ എന്നും അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസിനെ വിലകുറച്ച് കാണരുത്. കോൺഗ്രസ് കാര്യക്ഷമമല്ലെന്ന് വരുത്താൻ ബിജെപിക്കൊപ്പം മാധ്യമങ്ങളും ശ്രമിച്ചു. തന്നെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമമുണ്ടായി.

കോൺഗ്രസ് ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്ര പാർട്ടിയാണ്, ഫാഷിസത്തിനെതിരെ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു. രാജസ്ഥാനിലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലെ തർക്കത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ രാഹുലിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ: ‘‘ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ആശയക്കുഴപ്പമില്ല. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അത് പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല.’’

‘‘ചൈന യുദ്ധത്തിനാണു തയാറെടുക്കുന്നത്, നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തിനല്ല. ലഡാക്കിലും അരുണാചലിലും അവർ ആക്രമണത്തിന് തയാറെടുക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ഉറങ്ങുകയാണ്. ഇക്കാര്യം നമ്മുടെ സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ചൈന നമ്മുടെ ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കുന്നു, സൈനികരെ ആക്രമിക്കുന്നു. ചൈനയുടെ ഭീഷണി വ്യക്തമാണ്. അതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ സർക്കാർ ആവിഷ്കരിക്കുന്നില്ല’’– രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

