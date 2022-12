വിദ്യാർഥിനിയെ ഒന്നാംനിലയിൽനിന്ന് തള്ളിയിട്ടു; അധ്യാപിക അറസ്റ്റിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യ തലസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ സ്‌കൂളിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയെ അധ്യാപിക ഒന്നാം നിലയിൽനിന്ന് താഴേക്കെറിഞ്ഞു. പരുക്കേറ്റ വന്ദന എന്ന കുട്ടി ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ്. അധ്യാപിക ഗീത ദേശ്‌വാളിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ഡൽഹി നഗർ നിഗം ബാലിക വിദ്യാലയത്തിൽ രാവിലെ 11.15ഓടെയാണ് സംഭവം. വിദ്യാർഥിനിയെ കത്രിക കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുകയും ദേഷ്യത്തിൽ ഒന്നാംനിലയിലെ ക്ലാസ്മുറിയിൽനിന്നും വലിച്ചെറിയുകയുമായിരുന്നു. കുട്ടിയെ മർദിക്കുന്നത് തടയാൻ റിയ എന്ന അധ്യാപിക ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഫലംകണ്ടില്ല. താഴെ വീണ പെൺകുട്ടിയെ ഉടനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

