ചാൻസലറെ മാറ്റുന്ന ബിൽ: പരിശോധിച്ച ശേഷം പ്രതികരിക്കാമെന്ന് ഗവർണർ

തിരുവനന്തപുരം∙ സർവകലാശാലകളുടെ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഗവർണറെ നീക്കുന്ന സ‍ർവകലാശാല നിയമഭേദഗതി ബിൽ പരിശോധിച്ച ശേഷം പ്രതികരിക്കാമെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. ബില്ല് നിയമാനുസൃതമാണോ എന്ന് അറിയണമെന്നും ഗവര്‍ണർ പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ എതിർപ്പിനിടെ ബിൽ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിനോടാണ് ഗവർണറുടെ പ്രതികരണം.



ക്രിസ്മസ് വിരുന്നിന് വരാത്തത് അവരുടെ തീരുമാനമെന്നും താൻ ആരെയും ഒഴിവാക്കില്ലെന്നും ഗവർണർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷമായ ഓണത്തിന് ഗവർണറായ തന്നെ ഒഴിവാക്കിയതിൽ ദുഃഖമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാജ്ഭവനിലെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഗവർണറുടെ ക്ഷണം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയും മന്ത്രിമാരും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശനും തള്ളിയിരുന്നു. ഡിസംബർ 14ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നായിരുന്നു ഗവർണറുടെ ക്ഷണക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

English Summary: Governor Arif Mohammad Khan on Bill to remove the Governor as Chancellor