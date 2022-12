കോഴിക്കോട് ∙ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍ റോഡിനടുത്ത് അതിഥി തൊഴിലാളിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം കൊലപാതകമെന്നു പൊലീസ്. ബംഗാള്‍ സ്വദേശി സാബക്ക് ഷെയ്ക്കാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇയാൾക്കൊപ്പം ഞായറാഴ്ച രാത്രിയുണ്ടായിരുന്ന തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയാണ് കേസിലെ പ്രതി. ഇയാള്‍ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്.

സാബക്കിനെ കല്ലുകൊണ്ട് തലയ്‌ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. തലയ്ക്ക് പിന്നില്‍ ഭാരമുള്ള വസ്തുകൊണ്ടുള്ള അടിയേറ്റാണ് മരണമെന്നായിരുന്നു പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട്. പുഷ്പ ജംങ്ഷനിലെ തയ്യല്‍ കടയിലെ തൊഴിലാളിയായിരുന്ന സാബക്കിന്റെ മൃതദേഹം നാട്ടുകാരാണ് ആദ്യം കണ്ടത്. തുടർന്ന് പൊലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചു. മൃതദേഹത്തിനു സമീപം ചെങ്കല്ലുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു.

