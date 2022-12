ഭാര്യയുമായി വഴക്കിട്ടു; 2 വയസ്സുള്ള മകനെ ബാൽക്കണിയിൽനിന്ന് എറിഞ്ഞ് യുവാവ്

ന്യൂഡൽഹി∙ ഭാര്യയുമായി വഴക്കിട്ടതിനു പിന്നാലെ രണ്ട് വയസ്സുള്ള മകനെ മൂന്നു നില വീടിന്റെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് എടുത്തെറിഞ്ഞ് യുവാവ്. പിന്നാലെ ഇയാളും ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് ചാടി. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ ഇരുവരെയും ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിൽ (എയിംസ്) പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇന്നലെ രാത്രി ഡൽഹിയിലെ കൽക്കാജിയിലെ ചേരിയിൽ മാൻ സിങ് ആണ് മകനെ എടുത്തെറി‍ഞ്ഞത്.



തർക്കത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി മാൻ സിങ്ങും ഭാര്യ പൂജയും വേർപിരിഞ്ഞാണ് താമസിക്കുന്നത്. രണ്ടു കുട്ടികൾക്കൊപ്പം കൽക്കാജിയിലെ മുത്തശ്ശിയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു പൂജ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി മാൻ സിങ് ഇവരെ കാണാനെത്തി. പിന്നാലെ ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായി. രോഷാകുലനായ മാൻ സിങ് മകനെ ബാൽക്കണിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ ശേഷം 21 അടി താഴ്ചയിലേക്ക് എടുത്തെറിയുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ ഇയാളും ചാടി. മാൻ സിങ് മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നുവെന്ന് പൂജയുടെ മുത്തശ്ശി ആരോപിച്ചു. ഇയാൾക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Delhi Man Throws 2-Year-Old Son From Balcony After Fight With Wife, Jumps