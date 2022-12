‘ഫൈനലിനിടെ എന്റെ സന്ദേശം അറിയിക്കണം’: സെലെൻസ്കിയുടെ ആവശ്യം തള്ളി ഫിഫ

ദോഹ∙ ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ തന്റെ സന്ദേശം അറിയിക്കണമെന്ന യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലൻസ്കിയുടെ അഭ്യർഥന തള്ളി ഫിഫ. മത്സരത്തോടനുബന്ധിച്ച് ലോക സമാധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഡിയോ സന്ദേശം അറിയിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് സെലൻസ്കി അഭ്യർഥിച്ചത്. അതേസമയം, യുക്രെയ്ൻ സർക്കാരും ഫിഫയുമായി ചർച്ച തുടരുകയാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

രാജ്യാന്തര സമ്മേളനങ്ങളിലും മേളകളിലും സമാധാനത്തിനും സഹായത്തിനുമായി സെലൻസ്കി അഭ്യർഥന നടത്താറുണ്ട്. ഇസ്രായേൽ പാർലമെന്റ്, ഗ്രാമി അവാർഡ്, കാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ, ജി 20 ഉച്ചകോടി എന്നിവയിലെല്ലാം സെലൻസ്കി സമാധാനത്തിനായും സഹായത്തിനായും അഭ്യർഥന നടത്തിയിരുന്നു.

രാഷ്ട്രീയപരമായ എല്ലാ സന്ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുകയാണ് ഫിഫ. ഖത്തറിലെ ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ, കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയോടെല്ലാം പ്രതികരിക്കാൻ ഫിഫ തയാറായില്ല. മഴവിൽ വർണമുള്ള ബാൻഡ് ധരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും കളിക്കാരെ ഫിഫ വിലക്കിയിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ മാനം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മറ്റു പതാകകളും ഫിഫ വിലക്കി.

എന്നാൽ പലസ്തീൻ പതാക പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് മാത്രം ഇളവ് നൽകി. ലോകകപ്പ് കളിക്കുന്നതിൽ നിന്നു റഷ്യൻ ടീമിനെ വിലക്കിയിരുന്നു. അതിനിടെ, യുക്രെയ്നിൽ മിസൈൽ വർഷിക്കുന്നത് റഷ്യ തുടരുകയാണ്. ഇന്ധനശ്യംഖല തകർത്ത് യുക്രെയ്നെ തണുപ്പുകാലത്ത് കൂടുതൽ ദുരിതത്തിലാക്കാനാണ് റഷ്യയുടെ ശ്രമം.

