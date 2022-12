ദേശീയപാത വികസനം: കൃത്യമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകി, ആരും വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നില്ല: മുഖ്യമന്ത്രി

കണ്ണൂർ ∙ ദേശീയപാത വികസനത്തില്‍ ആരും വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. സ്ഥലം വിട്ടുനൽകിയവർക്കെല്ലാം മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കി. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഷേധം നടന്ന ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം. അവിടെയടക്കം ഇപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളില്ല. കൃത്യമായ നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടിയെന്ന് പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിതന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ വിവിധ പദ്ധതികൾ നടത്തുമ്പോൾ നാട്ടുകാർ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

‘‘വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. ചിലർ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ വികസനത്തെ എതിർക്കുന്നു. നാടിന്റെ താൽപര്യത്തിന് എതിരാണ് ഇത്തരക്കാരെല്ലാം. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുണ്ടെങ്കിലും പശ്ചാത്തല സൗകര്യ വികസനം വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കില്ല. അതിനാണ് കിഫ്ബിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ ചിലർ തെറ്റിദ്ധാരണ പടർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരം ശ്രമങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം’’ – കണ്ണൂർ ചേരിക്കൽ കോട്ടം പാലം നിർമാണ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: Everybody gets fair compensation for their land taken for NH development, says Pinarayi Vijayan