കഴുത്തിൽ ബെൽറ്റിട്ട് ശതകോടീശ്വര ദമ്പതികളുടെ മരണം: പ്രതിയെ കണ്ടെത്താൻ 35 ദശലക്ഷം ഡോളർ

ഒന്റാറിയോ∙ 5 വർഷത്തിനിപ്പുറവും ശതകോടീശ്വരന്‍ ബാരി ഷെർമാന്റെയും ഭാര്യ ഹണി ഷെർമാന്റെയും മരണങ്ങളിലെ ദുരൂഹത തുടരുന്നു. കുറ്റവാളികളെ പിടികൂടാൻ സഹായിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ മൂന്നരക്കോടി യുഎസ് ഡോളർ (35 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ) വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കുടുംബം രംഗത്തെത്തി.

കാനഡയിലെ സമ്പന്ന ദമ്പതികളായിരുന്നു ബാരിയും (75) ഹണിയും (70). 2015 ഡിസംബർ 15നായിരുന്നു ഇവരെ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഇൻഡോർ പൂളിന്റെ റെയ്‌ലിങ്ങിൽ ഇരുവരുടെയും കഴുത്തിനുചുറ്റും ബെൽറ്റ് കെട്ടി ഇരിക്കുന്നതരത്തിലായിരുന്നു മൃതദേഹങ്ങൾ. അതിനു 2 ദിവസം മുൻപാണ് ഇവരുമായി അവസാനം പലരും സംസാരിച്ചത്. വീടിനുള്ളിലേക്ക് ആരും അതിക്രമിച്ചു കയറിയതിന്റെ സൂചന ഇല്ലായിരുന്നു.

∙ 5 വർഷം, ഇരുട്ടിൽത്തപ്പി പൊലീസ്

ഒരാളെ കൊന്ന് മറ്റേയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്നും പിന്നീട് കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ള കൊലയാണെന്നുമുള്ള തരത്തിലും അന്വേഷണം പുരോഗമിച്ചു. പക്ഷേ, 5 വർഷങ്ങൾക്കുശേഷവും ഒരു അറസ്റ്റ് പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇരുവരെയും ശ്വാസംമുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്നു പിന്നീട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ തെളിഞ്ഞു.‌

ഇവർ താമസിച്ചിരുന്ന നോർത്ത് യോർക്കിലെ മഞ്ഞുമൂടിക്കിടക്കുന്ന പാതയിലൂടെ ഒരാൾ നടന്നുപോകുന്നത് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇയാൾ ആരാണെന്നതിൽ ഇതുവരെ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. കൊലപാതകം നടന്നു 4 വർഷമായപ്പോൾ ഈ സിസിടിവി വിഡിയോ പുറത്തുവിട്ട് ജനങ്ങളിൽനിന്നു പൊലീസ് സഹായം തേടി.

1974ൽ ബാരി ഷെർമാൻ രൂപീകരിച്ച അപോടെക്സ് പിന്നീട് വലിയ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയായി. ദാനധർമങ്ങൾക്കായി 50 മില്യൻ ഡോളർ അവർ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരിക്കുമ്പോൾ ബാരി ഷെർമാന്റെ ആകെ സമ്പാദ്യം 3 ബില്യൻ യുഎസ് ഡോളർ ആയിരുന്നുവെന്നാണ് ഫോർബ്സ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. ദമ്പതികൾക്ക് ഒരു മകനും മൂന്നു പെൺമക്കളുമാണ് ഉള്ളത്.

English Summary: Family of murdered Canadian billionaire couple offers $35 million to nab the killer