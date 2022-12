രാഹുൽ ക്ഷണിച്ചു; ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിൽ കമൽഹാസൻ പങ്കെടുക്കും

ചെന്നൈ∙ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിൽ നടനും മക്കൾ നീതി മയ്യം നേതാവുമായ കമൽഹാസൻ‌ പങ്കെടുക്കും. ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര ഡിസംബർ 24ന് ഡൽഹിയിൽ എത്തുമ്പോഴാകും കമൽഹാസനും മക്കൾ നീതി മയ്യം പ്രവർത്തകരും അണിചേരുക. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചാണ് യാത്രയിൽ പങ്കാളിയാകുന്നതെന്നാണ് കമൽഹാസൻ അറിയിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ജനാധിപത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ജോഡോ യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതെന്ന് മക്കൾ നീതി മയ്യം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ.ജി.മൗര്യ അറിയിച്ചു. ജോഡോ യാത്ര നിലവിൽ രാജസ്ഥാനിൽ പര്യടനത്തിലാണ്. സെപ്റ്റംബർ 7ന് കന്യാകുമാരിയിൽ തുടങ്ങിയ പദയാത്ര തമിഴ്നാട്, കേരളം, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, കർണാടക, തെലങ്കാന, മഹാരാഷ്ട്ര, മധ്യപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ കടന്നാണ് രാജസ്ഥാനിലെത്തിയത്.



ഫെബ്രുവരിയിൽ ജമ്മു കശ്മീരില്‍ പദയാത്ര അവസാനിക്കും. നിരവധി പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകരും സിനിമാ താരങ്ങളും ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും പദയാത്രയുടെ ഭാഗമാകാൻ എത്തിയിരുന്നു. ആർബിഐ മുൻ ഗവർണർ രഘുറാം രാജനും പദയാത്രയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു.



