അഞ്ജുവിനെയും മക്കളെയും കൊന്നത് ശ്വാസം മുട്ടിച്ച്: ഭർത്താവ് സാജു യുകെയിൽ അറസ്റ്റിൽ

ലണ്ടൻ ∙ യുകെയിൽ ഭാര്യയെയും രണ്ട് മക്കളെയും ഭർത്താവ് കൊലപ്പെടുത്തിയത് ശ്വാസംമുട്ടിച്ചെന്ന് പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്. കൊല്ലപ്പെട്ട വൈക്കം സ്വദേശി അഞ്ജുവിന്റെ ഭർത്താവ് സാജുവിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നാളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.

ബ്രിട്ടനിലെ കെറ്ററിങ്ങില്‍ ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ നഴ്സായിരുന്ന അഞ്ജു ജോലിക്കെത്തിയിരുന്നില്ല. തുടര്‍ന്ന് സുഹൃത്തുക്കള്‍ അന്വേഷിച്ചതോടെയാണ് പൊലീസ് വീട്ടിലേക്കെത്തിയത്. കുത്തേറ്റ അഞ്ജുവിന്റെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ച പൊലീസ്, അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായിരുന്ന മക്കൾ ജാന്‍വിയെയും ജീവയെയും എയര്‍ ആംബുലന്‍സില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചു. പക്ഷേ ഇരുവരെയും രക്ഷിക്കാനായില്ല.



കോട്ടയം വൈക്കം കുലശേഖരമംഗലം ആറാക്കൽ അശോകന്റെ മകൾ അഞ്ജു (40), മക്കളായ ജീവ (6), ജാൻവി (4) എന്നിവരാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പ്രണയവിവാഹമായിരുന്നു അഞ്ജുവിന്റേത്. 2012 ഓഗസ്റ്റ് 10ന് ഇരുവീട്ടുകാരുടെയും സമ്മതത്തോടെയായിരുന്നു വിവാഹം. തുടർന്ന് 7 വർഷം അഞ്ജു സൗദിയിൽ ജോലി ചെയ്തു. സാജു അവിടെ ഡ്രൈവറായി ജോലി നോക്കി ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ബ്രിട്ടനിലേക്ക് പോയത്.



