ജയ്പുർ ∙ സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ഇല്ലെന്ന് രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട്. ‘‘ഇതിലും മികച്ച നേട്ടം ഉണ്ടാകാനില്ല. 4 വർഷത്തിനിപ്പുറവും രാജസ്ഥാനിലെ ജനങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരല്ല. എല്ലായിടത്തും ഭരണകക്ഷിക്കെതിരെ ജനം അസ്വസ്ഥരാകും. പക്ഷേ, രാജസ്ഥാനിൽ സാഹചര്യം വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഇതിലും മികച്ച നേട്ടം എന്താണ്?’’– കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ 4 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെ ആഘോഷ ചടങ്ങിൽ ഗെലോട്ട് പറഞ്ഞു.

‘‘35 വർഷം സർക്കാരിനെ സേവിച്ചയാൾക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കണം. സാമൂഹിക സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു. രാജ്യവ്യാപകമായി ഇതിന് നയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതിന്റെ ചെലവ് കേന്ദ്ര–സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ വഹിക്കണം. പെൻഷൻ തീരുമാനം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അവകാശമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒപിഎസ് (ഓൾഡ് പെൻഷൻ സ്കീം) തുടരും. കേന്ദ്രത്തിന് അതിൽ ഇടപെടാനാകില്ല. ഭരണഘടനയിൽത്തന്നെ അതു പറയുന്നുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വാഗ്ദാനം ചെയ്തതാണ് കിഴക്കൻ രാജസ്ഥാൻ കനാൽ പദ്ധതി. ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രംതന്നെ അതു തടയുന്നു. രാജസ്ഥാൻ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വസുന്ധര രാജെയും കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗജേന്ദ്ര സിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വിഷയം വ്യക്തിപരമായിക്കോട്ടെ, പക്ഷേ അതിന്റെ പേരിൽ പൊതുജനം എന്തു പിഴച്ചു?’’ – അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു‌.

