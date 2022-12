പത്തനംതിട്ട∙ ശബരിമലയിൽ പൊലീസിന്റെ പുതിയ കർമപദ്ധതി പ്രകാരം മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികള്‍ക്കും പ്രത്യേക ക്യൂ സംവിധാനം ഇന്ന് മുതൽ നടപ്പിലാക്കും. നടപ്പന്തൽ മുതലായിരിക്കും ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമാകുക. സന്നിധാനത്ത് കുട്ടികള്‍ക്ക് ഇരിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തുമെന്നും സ്പെഷല്‍ ഓഫിസര്‍ പറഞ്ഞു.

വെർച്വൽ ക്യൂ വഴിയുള്ള ബുക്കിങ് 90,000ൽ കൂടാൻ പാടില്ലെന്നും, പതിനെട്ടാം പടി കയറുന്നവരുടെ എണ്ണം മിനുറ്റിൽ 60ൽ കുറയാൻ പാടില്ലനും കർമപദ്ധതി പറയുന്നു. എന്നാൽ തിങ്കളാഴ്ച 1,00,000ന് മുകളിൽ ആളുകളാണ് ദർശനത്തിനായി ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടാനാണ് സാധ്യത.

English Summary: Seperate queue for kids and seniors in Sabarimala from today