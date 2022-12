‘മിന്നൽ പണിമുടക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കണം’: കോടതികളിലെ ദീർഘ അവധിയെയും വിമർശിച്ച് വി.മുരളീധരൻ

കൊച്ചി∙ സംസ്ഥാനത്ത് ഹർത്താലും മിന്നൽ പണിമുടക്കുകളും അവസാനിപ്പിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പൊതുസമവായത്തിൽ എത്തണമെന്ന് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി.മുരളീധരൻ. ഇൻഡോ ഗൾഫ് ആൻഡ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ചേംബർ ഒഫ് കൊമേഴ്‌സിന്‍റെ കേരള ഘടകം കൊച്ചിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി.

കേരളം വലിയ വികസനകുതിപ്പിന് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അതിനെ പിന്നോട്ടുവലിക്കുന്ന പണിമുടക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കണം. കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ ഇതിനായി ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകണമെന്നും വിവിധ ചേംബറുകൾ ഇതിനായി സ്വാധീനം ചെലുത്തണമെന്നും വി.മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. ലോകടൂറിസം ദിനത്തിൽ ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തവരുടെ നാടാണ് കേരളമെന്നും മന്ത്രി ഓർമിപ്പിച്ചു.

വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖവും കൊച്ചി -കോയമ്പത്തൂർ വ്യവസായ ഇടനാഴിയും അടക്കമുള്ള പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ മുഖച്ഛായ മാറും. കേരളത്തിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനത്തിന് കേന്ദ്രം വലിയ മുൻഗണനയാണ് നൽകുന്നത്. ദേശീയപാത ഭൂമിയേറ്റെടുക്കലിന് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളേക്കാൾ ഇരട്ടിവില നൽകേണ്ട സാഹചര്യം കേരളത്തിനുണ്ട്.

പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും വികസന പദ്ധതികൾ വരുമ്പോൾ പരിഗണിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. എന്നിട്ടും വലിയ മാറ്റത്തിലേക്ക് സംസ്ഥാനം ചുവടുവയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന് തുരങ്കം വയ്ക്കുന്ന സമീപനം ഉണ്ടാകരുത്. വിദ്യാസമ്പന്നരായ സംസ്ഥാനത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇവിടെ തന്നെ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനാകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. തദ്ദേശ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ലോകവിപണി കണ്ടെത്താനാകണമെന്നും വി.മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.

വിവധ മേഖലകളിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുമായി വലിയ സഹകരണം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന് കീഴിൽ ഇന്നുണ്ട്. 2014ൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് 28,000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നത് അഞ്ച് ഇരട്ടിയായി. പ്രവാസി സമൂഹത്തിന്‍റെ ആരോഗ്യകരമായ ഇടപെടലുകൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിച്ഛായ കൂട്ടുന്നതായും വി.മുരളീധരൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

∙ ‘ഭാരതീയതയിൽ ഊന്നിയുള്ള ആധുനികത കേന്ദ്ര നയം’

ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട പല ബ്രിട്ടിഷ് രീതികളും രാജ്യത്ത് ഇന്നും തുടരുന്നുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരൻ. രാജ്യത്തെ കോടതികളിലെ ദീർഘ അവധികൾ ബ്രിട്ടിഷ് ഭരണത്തിന്റെ ബാക്കിപത്രമെന്നു പറഞ്ഞ കേന്ദ്രമന്ത്രി, കോടതികൾ പിന്തുടരുന്ന അവധി സമ്പ്രദായത്തെയും വിമർശിച്ചു. ഭാരതീയതയിൽ ഊന്നിയുള്ള ആധുനികതയെ സ്വപ്നം കണ്ട മഹത് വ്യക്തിത്വം ആയിരുന്നു രാജാറാം മോഹൻ റോയ്. കൊച്ചി രാജ്യാന്തര പുസ്തകോത്സവ വേദിയിൽ രാജാറാം മോഹൻറോയിയുടെ ജന്മദിനവാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി.

ആധുനികതയെ പുൽകാതെ ഒരു സമൂഹത്തിനും രാഷ്ട്രത്തിനും മുന്നോട്ടു പോക്കില്ലെന്നും ഭാരതീയ പരമ്പര്യങ്ങളിൽ ഊന്നി രാജ്യത്ത് ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം നടപ്പാക്കുകയാണ് നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ ചെയ്യുന്നതെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക രംഗങ്ങളിൽ വിപ്ലവകരമായ മുന്നേറ്റമുണ്ടാകുമ്പോഴും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത സംസ്കൃതിയും മൂല്യങ്ങളും അതോടൊപ്പം കൊണ്ടു പോവുക എന്നതാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ദർശനം. ഉപനിഷത്തുകളിൽ നിന്ന് ഉപഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് രാജ്യത്തെ നയിക്കുന്ന നേതാവാണ് മോദി എന്നും വി. മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.

സ്ത്രീകൾ പുരുഷനെ പോലെ തന്നെ അവകാശങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ് എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയി. സതി നിരോധിച്ച് നൂറ്റാണ്ടിനിപ്പുറവും സ്ത്രീകളെ നരബലിക്ക് ഇരയാക്കുന്നു എന്നത് ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. മഹാന്മാരുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ, ആദർശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രവണതകൾ തിരിച്ചറിയണം എന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.



