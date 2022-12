ഖത്തറിലെപോലെ ഉത്സവം ഇന്ത്യയിലും; ത്രിവർണ പതാകയ്ക്കായി ജനം ആർത്തുവിളിക്കും: മോദി

ഷില്ലോങ്∙ ഖത്തറിലേതുപോലെ ഒരു ഉത്സവം ഇന്ത്യയിലും നടക്കുമെന്ന് ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് ആവേശത്തെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ത്രിവർണ പതാകയ്ക്കായി ജനങ്ങൾ ആർത്തുവിളിക്കും. അങ്ങനെയൊരു ദിനം വിദൂരമല്ലെന്നും മേഘാലയയിലെ ഷില്ലോങ്ങിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഷില്ലോങ്ങിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ കൗൺസിലിന്റെ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ അമിത് ഷാ, ജി.കിഷൻ റെഡ്ഡി എന്നിവരും വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും പങ്കെടുത്തു.

‘‘നമ്മളിന്ന് ഖത്തറിലെ കളിയാണ് നോക്കുന്നത്. അവിടെ കളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിദേശ ടീമുകളെ നോക്കുന്നു. പക്ഷേ, ഈ രാജ്യത്തെ യുവജനതയിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ദിനം വിദൂരമല്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. അതുപോലൊരു ഉത്സവം ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ നടത്തും. അന്ന് ത്രിവർണ പതാകയ്ക്കുവേണ്ടി ജനം ആർത്തുവിളിക്കും’’ – മോദി പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ എട്ടുവർഷം വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയുടെ വികസനത്തെ ബാധിച്ച നിരവധി തടസ്സങ്ങൾക്കുനേർക്ക് തന്റെ സർക്കാർ ‘ചുവപ്പു കാർഡ്’ വീശിയെന്നും ജോലി സംസ്കാരം പുതുക്കിയെന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

