നിർമിച്ചിട്ട് 5 വർഷം; ഉദ്ഘാടനത്തിനു മുൻപ് 14 കോടിയുടെ പാലം തകർന്നു

പട്ന ∙ ബേഗുസരായിയിൽ 14 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമിച്ച പാലം ഉദ്ഘാടനത്തിനു മുൻപു തകർന്നു വീണു. ബുഡി ഗണ്ഡക് നദിക്കു കുറുകെ 206 മീറ്റർ നീളമുള്ള പാലത്തിന്റെ അപ്രോച് റോഡ് നിർമാണം പൂർത്തിയായിരുന്നില്ലെങ്കിലും മൺപാതയിലൂടെ ട്രാക്ടർ, ബൈക്ക് യാത്രയ്ക്ക് പാലം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

അപകട സമയത്തു പാലത്തിൽ യാത്രക്കാരില്ലാതിരുന്നതിനാൽ ആളപായമുണ്ടായില്ല. നബാർഡ് ധനഹായത്തോടെയാണു പാലം നിർമിച്ചത്. പാലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വിള്ളലുണ്ടായെങ്കിലും അധികൃതർ ഗൗരവത്തിലെടുത്തിരുന്നില്ല.

പാലം നിർമാണ കരാറുകാരുമായി സ്വകാര്യഭൂമി സംബന്ധിച്ചു തർക്കമുണ്ടായതിനെ തുടർന്നു പ്രദേശവാസികൾ നിർമാണ കമ്പനിയുടെ റോഡ് റോളർ നദിയിലേക്കു തള്ളിയിട്ടിരുന്നു. റോഡ് റോളർ നദിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിയെടുക്കാനായി പാലത്തിൽ ക്രെയിനുകൾ കയറ്റിയതാണ് വിള്ളലുണ്ടാകാൻ കാരണമായത്.

English Summary: 13 crore bridge in Bihar collapses in river before inauguration