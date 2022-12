കൊച്ചി ∙ എറണാകുളം നഗരത്തിൽ ലഹരി ഇടപാടുകളുടെ 59 ബ്ലാക്സ്പോട്ടുകൾ കണ്ടെത്തി പൊലീസ്. സിറ്റി പൊലീസ് പരിധിയിൽ വരുന്ന 23 പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ പരിധിയിലാണ് ലഹരി സംഘങ്ങൾ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കിയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സിറ്റി കമ്മിഷണറുടെ മൂക്കിനു താഴെ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ നാലു ബ്ലാക് സ്പോട്ടുകളാണുള്ളത്. കൊച്ചിയിൽ മട്ടാഞ്ചേരി, പള്ളുരുത്തി സ്റ്റേഷനുകളുടെ പരിധിയിലാണ് ഏറ്റവും അധികം ബ്ലാക് സ്പോട്ടുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അഞ്ചെണ്ണം വീതം.

ക്രിസ്മസ്, പുതുവർഷത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ലഹരി ഇടപാടുകൾക്കു കൂച്ചുവിലങ്ങിടാനുള്ള കൊണ്ടുപിടിച്ച ശ്രമത്തിലാണ് സിറ്റി പൊലീസ്. ഈ വർഷം നഗരത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയ ലഹരിയുടെ അളവിലും റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിലും വൻ വർധനവുണ്ടായെന്നാണ് കണക്കുകൾ. ഈ വർഷം നവംബർ വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം ആകെ 2477 കേസുകൾ സിറ്റി പൊലീസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലഹരി കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2710 പേർ അറസ്റ്റിലായി.

കഞ്ചാവും ഹഷീഷും കിഴടക്കിയിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ എംഡിഎംഎയാണ് പിടികൂടുന്നതിൽ നല്ലൊരു പങ്ക്. എംഡിഎംഎ മാത്രം ഒരു കിലോയിലേറെ പൊലീസ് പിടികൂടി. 23.5 കിലോ ബ്രൗൺഷുഗറും പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. 48.85 കിലോ കഞ്ചാവാണ് പിടികൂടിയിട്ടുള്ളത്. എട്ടു കഞ്ചാവ് ചെടികൾ, 1873 കഞ്ചാവ് ബീഡി, 11 കഞ്ചാവ് സിഗരറ്റുകൾ, ഹഷീഷ്, ഹഷീഷ് ഓയിൽ, ചരസ്, നൈട്രേസെപാം ഗുളിക തുടങ്ങി ഏതാണ്ട് എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും പെട്ട മരുന്നുകൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്.

മറൈൻ ഡ്രൈവ് വാക്‌വേ ലഹരി കേന്ദ്രം

കൊച്ചിയിൽ ഇതര ജില്ലകളിൽ നിന്നും, മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നു പോലും ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം എത്തുന്ന മറൈൻ ഡ്രൈവാണ് ലഹരി സംഘങ്ങൾ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രം. എറണാകുളം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻപരിധിയിൽ അംബേദ്കർ റോഡും പുല്ലേപ്പള്ളി റോഡുകളിലുമെല്ലാം സംഘങ്ങളുടെ താവളങ്ങളുണ്ട്. ഫോട്ട് കൊച്ചിയിൽ ബീച്ച് ഏരിയയാണ് ഒരു സ്പോട്ട്. കടവന്ത്രയിൽ ഉദയ കോളനിയും പൊന്നുരുന്നി പാലവുമാണ് പട്ടികയിലുള്ളത്. സൗത്ത് പരിധിയിൽ പനമ്പള്ളി നഗറും മട്ടുമ്മലും ലഹരി സ്പോട്ടുകളാണ്. അമ്പലമേട്ടിൽ കരിമുകൾ എന്നിവിടങ്ങളും പട്ടികയിലുണ്ട്.

English Summary: 59 blackspots of drugs find out in Kochi