‘ഷാറുഖ് മകൾക്കൊപ്പമിരുന്ന് പഠാൻ സിനിമ കാണണം’: വിവാദമുയർത്തി മധ്യപ്രദേശ് സ്പീക്കർ

ഭോപാൽ∙ മധ്യപ്രദേശ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി നരോത്തം മിശ്രയ്ക്കു പിന്നാലെ, ഷാറുഖ് ഖാൻ നായകനാകുന്ന ‘പഠാൻ’ സിനിമയ്ക്കെതിരെ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ ഗിരീഷ് ഗൗതമും രംഗത്ത്. ഷാറുഖ് ഖാൻ മകൾക്കൊപ്പമിരുന്ന് സിനിമ കാണണമെന്നാണ് ഗിരീഷ് ഗൗതമിന്റെ ആവശ്യം. ‘ഷാറുഖ് ഖാൻ മകൾക്കൊപ്പമിരുന്ന് പഠാൻ സിനിമ കാണണം, എന്നിട്ട് ഇരുവരും സിനിമ കാണുന്ന ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ‌ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുകയും വേണം. പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സിനിമ എടുത്ത് അത് പ്രദർശിപ്പിക്കാനും ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു’– എന്നാണ് ഗിരീഷ് പറഞ്ഞത്.

‘പഠാൻ’ സിനിമ തിയറ്ററുകളിൽ ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്നും ഗിരീഷ് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. നിയമസഭയിൽ ബിജെപി ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഗോവിന്ദ് സിങ്, മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് പച്ചൗരി എന്നിവരും പഠാൻ സിനിമയ്ക്കെതിരെ രംഗത്തുവന്നു. ചിത്രം രാജ്യത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾക്ക് എതിരാണെന്നാണ് ഇവരുടെ വാദം.



‘പഠാനി’ലെ ഗാനത്തിൽ നടി ദീപിക പദുക്കോണിന്റെ വസ്ത്രധാരണത്തിൽ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി നരോത്തം മിശ്ര കഴിഞ്ഞ ദിവസം രംഗത്തു വന്നിരുന്നു. ചില രംഗങ്ങൾ ‘തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ’ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ ആലോചിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചിത്രത്തിലെ ‘ബേഷ്റം രംഗ്’ എന്ന ഗാനം പുറത്തിറങ്ങിയതിനു പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവന. ഗാനത്തിൽ ദീപികയുടെ വസ്ത്രധാരണം പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്നും ഗാനം ചിത്രീകരിച്ചത് ‘മലിനമായ മാനസികാവസ്ഥ’യിൽ നിന്നാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



English Summary: "Watch With Your Daughter": Madhya Pradesh Speaker To Shah Rukh Khan On Pathaan Row