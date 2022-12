കൊച്ചി ∙ പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലക്കേസിലെ പ്രതികളുടെ വക്കാലത്ത് സി.കെ.ശ്രീധരന്‍ ഏറ്റെടുത്തതു തെറ്റെന്നു മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. ശ്രീധരന്റെ നടപടി ധാര്‍മികതയ്ക്കെതിരാണ്. വക്കാലത്തില്‍നിന്നു പിന്‍മാറണമെന്നു പഴയ സുഹൃത്തെന്ന നിലയില്‍ പറയുകയാണെന്നും ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി. മുന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവായ അഡ്വ. സി.കെ.ശ്രീധരൻ അടുത്തിടെ സിപിഎമ്മിൽ ചേർന്നിരുന്നു.

പെരിയ കേസിലെ പ്രതികളുടെ വക്കാലത്ത് ഏറ്റെടുത്ത ശ്രീധരനെതിരെ, കൊല്ലപ്പെട്ട ശരത് ലാലിന്റെ പിതാവ് സത്യനാരായണനും രംഗത്തെത്തി. ശ്രീധരന്റേതു നീചമായ നീക്കമാണ്. ശ്രീധരന്‍ കൂടെനിന്നു ചതിക്കുകയായിരുന്നു. ശ്രീധരന്‍ കേസ് അട്ടിമറിക്കാന്‍ ഗൂഢാലോചന നടത്തി. ശ്രീധരനെ പിണറായി വിജയന്‍ വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയതാണെന്നും സത്യനാരായണന്‍ ആരോപിച്ചു.

