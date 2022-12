തിരുവനന്തപുരം∙ കവടിയാറില്‍ പെണ്‍കുട്ടികളെ കടന്നുപിടിച്ചയാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി സൂചന. പ്രതി നഗരത്തില്‍ വിവിധയിടങ്ങളില്‍ സമാന അതിക്രമം നടത്തിയ ആളാണെന്നു തെളിഞ്ഞു. പേരൂര്‍ക്കട, മെഡിക്കല്‍ കോളജ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലും കേസുണ്ട്. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പ്രതിയെ പിടിക്കാന്‍ ശ്രമം തുടരുന്നു.

പേരൂർക്കട പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ 2020 മേയ് 21ന് നടന്ന സമാന സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. സ്കൂളിൽനിന്നു മടങ്ങുകയായിരുന്ന പെൺകുട്ടിയെ ബൈക്കിലെത്തി കടന്നു പിടിക്കുന്നതാണ് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്. അതുപോലെ 2020 ഒക്ടോബറിൽ മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമുള്ള പൊതു ഇടത്തിൽ നഗ്നതാ പ്രദ‌ർശനം നടത്തിയെന്നതാണ് കുറ്റം. ആ രണ്ടു കേസിലും പ്രതിയെ ഇതുവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല.

മൂന്നു സ്ഥലത്തെയും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ബൈക്കിന്റെ നമ്പർ ഒന്നാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. എന്നാൽ ഇതു വ്യാജമാണെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. പ്രതിയുടെ മറ്റു വിവരങ്ങളൊന്നും കണ്ടെത്താനായില്ലെങ്കിലും മൂന്നിടത്തും എത്തിയത് ഒരേ ആളാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇയാളുടെ മുഖം വ്യക്തമാകാൻ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഫൊറൻസിക് ലാബിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

കവടിയാറിൽ സിവിൽ സർവീസ് കോച്ചിങ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു വീട്ടിലേക്കു പോകുകയായിരുന്ന പെൺകുട്ടികളെ ബൈക്കിലെത്തിയ യുവാവ് കടന്നു പിടിക്കുകയായിരുന്നു. കവടിയാർ പണ്ഡിറ്റ് കോളനിക്കു സമീപം യുവധാരാ ലെയ്നിലാണ് അക്രമം നടന്നത്. ബൈക്കിലെത്തിയ ആൾ വണ്ടി ഒതുക്കിയ ശേഷമാണ് കുട്ടികളെ കയ്യേറം ചെയ്തത്. രാത്രി ഒൻപതോടെയായിരുന്നു സംഭവം. വാഹനത്തിൽ എത്തിയ അക്രമി ആദ്യം ബൈക്ക് ഒതുക്കി നിർത്തുന്നതും പിന്നീട് പതിയെ വാഹനം എടുത്ത് പെൺകുട്ടികളെ പിന്തുടരുന്നതും സിസിടിവി ദ്യശ്യങ്ങളിൽ കാണാം.

