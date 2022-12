തൃശൂര്‍: ആറാട്ടുപുഴയില്‍ കാര്‍ പുഴയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് മുത്തച്ഛനും മുത്തശ്ശിയും കൊച്ചുമകനും മരിച്ചു. വിവാഹ വിരുന്നില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ പോയ കുടുംബാംഗങ്ങളാണ് കാറിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഒല്ലൂർ ചീരാച്ചി യശോറാം ഗാർഡൻസിൽ രാജേന്ദ്ര ബാബു (66), ഭാര്യ സന്ധ്യ (62), കൊച്ചുമകൻ സമർഥ് (6) എന്നിവരാണു മരിച്ചത്. കരുവന്നൂർ പുഴയിലേക്കു വീണ കാർ 20 മിനിറ്റിലേറെ പുഴയിൽ‌ കുടുങ്ങി. രാജേന്ദ്ര ബാബുവാണ് കാർ ഓടിച്ചത്. ആകെ 4 പേർ കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

രാജേന്ദ്രബാബുവിന്റെ മകന്‍ ശരത്തിന്റെ നാട്ടുകാര്‍ രക്ഷിച്ച് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. മറ്റൊരു വാഹനത്തിന് സൈഡ് കൊടുക്കുന്നതിനിടെ സൈന്‍ ബോര്‍ഡിലിടിച്ച് നിയന്ത്രണംവിട്ട കാര്‍ പുഴയിലേക്കു പറിയുകയായിരുന്നു. കാര്‍ വീണ ഭാഗത്ത് 15 അടിയോളം വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു.

English Summary: Three killed after car falls into river in Thrissur Arattupuzha