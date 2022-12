സ്മൃതി ഇറാനിക്കെതിരെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശം; അജയ് റായിക്കെതിരെ കേസ്

ന്യൂഡൽഹി∙ കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനിക്കെതിരായ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശത്തിൽ യുപി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അജയ് റായിക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. അപകീർത്തിപ്പെടുത്തൽ, ലൈംഗികച്ചുവയോടെ സംസാരിക്കൽ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം യുപി റോബർട്ട്സ്ഗഞ്ച് പൊലീസാണ് കേസെടുത്തത്.

ബിജെപി നേതാവ് പുഷ്പ സിങ്ങിന്റെ പരാതിപ്രകാരമാണ് നടപടി. സ്ത്രീകളോടുള്ള ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമായി എന്നും അജയ് റായിയെ പോലെയുള്ളവരെ കോൺഗ്രസ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണെന്നും സ്മൃതി ഇറാനി ആരോപിച്ചു. സ്മൃതി ഇറാനി അമേഠിയിൽ എത്തുന്നത് ദുരുദ്ദേശത്തോടെയാണന്നും മണ്ഡലം 2024ൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി തിരിച്ചുപിടിക്കുമെന്നുമായിരുന്നു അജയ് റായിയുടെ പ്രസ്താവന.

