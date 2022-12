പോക്സോ കേസ് അതിജീവിതയുടെ മൊഴി തിരുത്താന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചു: കേസ്

മലപ്പുറം∙ പോക്സോ കേസ് അതിജീവിതയുടെ മൊഴി തിരുത്താന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചതിന് അഭിഭാഷകൻ സക്കറിയ, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അംഗം നെയ്യത്തൂർ കുഞ്ഞിപ്പ എന്നിവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. മൊഴി തിരുത്താന്‍ സമ്മര്‍ദമെന്ന് അതിജീവിത മനോരമ ന്യൂസിലൂടെ നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലിനു പിന്നാലെയാണ് കാടാമ്പുഴ പൊലീസ് കേസെടുത്തത്.



സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കൽ, സ്വാധീനിക്കാൻ പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് ഇരുവർക്കുമെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. അഞ്ചുപേരാണ് പോക്സോ കേസിലെ പ്രതികൾ. കോടതിയിൽ മൊഴിമാറ്റിയാല്‍ അഞ്ചു പ്രതികളും ചേർന്ന് 25 ലക്ഷം രൂപ നല്‍കാമെന്നായിരുന്നു വാഗ്ദാനം.

