കയ്യിലെ കാനുല നീക്കിയില്ല: ആദിവാസി യുവാവിന്റെ മൃതദേഹത്തോട് അനാദരവ്

കോഴിക്കോട് ∙ അരിവാള്‍ രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ച ആദിവാസി യുവാവിന്റെ മൃതദേഹത്തോട് അനാദരവെന്നു പരാതി. കയ്യിൽ കുത്തിവയ്പെടുക്കാനും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന കാനുല നീക്കം ചെയ്യാതെയാണു മൃതദേഹം വിട്ടുനല്‍കിയത്. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജിൽ മരിച്ച വയനാട് പനമരം സ്വദേശി അഭിജിത്തിന്റെ (17) മൃതദേഹത്തോടാണ് അധികൃതരുടെ ക്രൂരത.

കഴിഞ്ഞദിവസം രാത്രിയിലാണ് അഭിജിത് മരിച്ചത്. മൃതദേഹം വിട്ടുനൽകിയപ്പോൾ അശ്രദ്ധയോടെയാണു കൈമാറിയതെന്നു ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണു കാനുലയും സൂചിയുമെല്ലാം ദേഹത്തുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത്. ആശാ വർക്കറും സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിൽനിന്നുള്ള ഡോക്ടറും എത്തി പിന്നീടു കാനുല നീക്കി. സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധത്തിലാണു ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും.

English Summary: Disrespect to dead body of tribal youth at Kozhikode Medical College