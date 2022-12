ഷോപ്പിയാനയിൽ മൂന്ന് ലഷ്കറെ തയിബ ഭീകരരെ സുരക്ഷാസേന വധിച്ചു

കശ്മീർ∙ ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഷോപ്പിയാനയിലെ മുൻജ് മാർഗ് മേഖലയിൽ മൂന്ന് ലഷ്കറെ തയിബ ഭീകരരെ സുരക്ഷാസേന വധിച്ചു. സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഒരു എകെ 47 റൈഫിളും 2 പിസ്റ്റളുകളും കണ്ടെടുത്തു. രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ അർധരാത്രിയാണ് മുൻജ് മാർഗ് മേഖലയിൽ സുരക്ഷാസേന പരിശോധന നടത്തിയത്.



English Summary: Three Lashkar-e-Taiba militants killed in encounter in Shopian