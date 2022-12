വാണിമേൽ (കോഴിക്കോട്)∙ സ്വകാര്യ ബസും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രികൻ മരിച്ചു. ഒരാൾക്ക് പരുക്കേറ്റു. പുഴമൂലയിൽ ഇന്നു രാവിലെയാണ് അപകടം. ഇയ്യങ്കോട് സ്വദേശി മീത്തലെ പറമ്പത്ത് ഇബ്രാഹിമിന്റെ മകൻ ഇസ്മാഈൽ ആണ് മരിച്ചത്. കൂടെയുണ്ടായിരുന്നയാൾക്കാണ് പരുക്കേറ്റത്. ബസ് വിലങ്ങാട് ഭാഗത്തുനിന്ന് വരികയായിരുന്നു. ബൈക്കിലുണ്ടായിരുന്നവർ വിലങ്ങാട് ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു.



English Summary: One killed as Private Bus collided with Bike in Kozhikode