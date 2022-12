‘മോദി 2 ദിവസം മുൻപ് ത്രിപുരയിൽ നടത്തിയ റാലിയിൽ പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിച്ചോ?’

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് മാർഗനിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്ന കേന്ദ്ര നിർദേശത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസ്. യാത്രയെ കേന്ദ്രസർക്കാരും ബിജെപിയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. യാത്രയിലൂടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി നേടുന്ന ജനപിന്തുണ ബിജെപി സർക്കാരിനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അധീർ രഞ്ജൻ ചൗധരി പറഞ്ഞു. ഗുജറാത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിച്ചിരുന്നോ എന്നും നേതാക്കൾ ചോദിച്ചു.

നിലവിലെ വിഷയങ്ങളിൽനിന്നു ജനശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ നടത്തുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രിയെ ബിജെപി നിയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും ചൗധരി കുറ്റപ്പെടുത്തി. കാർത്തി ചിദംബരവും സമാന നിലപാടുമായി രംഗത്തെത്തി. ‘‘ബിജെപിയെ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഭാരത് ജോ‍ഡോ യാത്രയിലേക്ക് ശ്രദ്ധതിരിയുന്നു? പൊതുസ്ഥലത്തെ കൂടിച്ചേരലുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇല്ലല്ലോ’’ – കാർത്തി ചോദിച്ചു.

യാത്രയുടെ ജനപിന്തുണയിൽ ബിജെപി അസ്വസ്ഥരാണെന്ന് രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ‘‘അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ് ബിജെപിയുടെ ലക്ഷ്യം. പ്രധാനമന്ത്രി രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് ത്രിപുരയിൽ റാലി നടത്തിയപ്പോൾ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിച്ചില്ല. കേന്ദ്ര മന്ത്രിയുടേത് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമല്ല, ശരിയായ ആശങ്കയാണെങ്കിൽ ആദ്യം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് കത്തെഴുതണം’’ – ഗെലോട്ട് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും കേന്ദ്ര നിർദേശത്തിനെതിരെ രംഗത്തെത്തി. ‘‘അവർക്ക് മാർഗനിർദേശം പുറത്തിറക്കാമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം നടക്കുകയാണ്. എന്നാൽ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ മുൻകരുതൽ എടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ സർക്കുലർ വന്നിട്ടില്ല. ഇതു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെമേൽ കുതിര കയറാനുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ നീക്കമാണ്. പൊതുജനത്തോടുള്ള അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം പരാജയപ്പെട്ടു. കൂടുതലൊന്നും അവരിൽനിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല’’ – ടിഎംസി എംപി ഡോല സെൻ പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ യാത്ര മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്നുമാണ് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും അശോക് ഗെലോട്ടിനും നൽകിയ കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. മാസ്കും സാനിറ്റൈസറും കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കണം. കോവിഡ് മാർഗനിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണം. വാക്സീൻ എടുത്തവരെ മാത്രമേ യാത്രയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. മാർഗനിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ യാത്ര നീട്ടിവയ്ക്കണമെന്നും കത്തിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

English Summary: Did PM Narendra Modi follow Covid-19 protocols during the Gujarat polls? Opposition SLAMS Centre’s advisory over Bharat Jodo Yatra