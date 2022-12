ഡൽഹിയിൽ വിമാനങ്ങൾ തിരിച്ചിറക്കി, വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു: വില്ലനായി അതിശൈത്യം

ന്യൂഡൽഹി ∙ മോശം കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്നു വിമാനങ്ങൾ ഡൽഹി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ തിരിച്ചിറക്കി. ഉത്തരേന്ത്യയിലെ മൂടൽമഞ്ഞു മൂലമാണു വിമാനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചു വിടുകയോ തിരിച്ചിറക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതെന്നു ഡൽഹി വിമാനത്താവളം അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

‘‘ചണ്ഡിഗഡ്, വാരാണസി, ലക്‌നൗ എന്നിവിടങ്ങളിലെ മോശം കാലാവസ്ഥ കാരണം 3 വിമാനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചു വിടുകയോ തിരിച്ചിറക്കുകയോ ചെയ്തു. എന്നാൽ, ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിലെ അന്തരീക്ഷം സാധാരണമാണ്, കാഴ്ചയ്ക്കു പ്രശ്നമില്ല. ഇവിടെ വിമാനസർവീസുകൾക്കു തടസ്സമില്ല.’’– ഡൽഹി വിമാനത്താവളം അധികൃതർ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

ഉത്തരേന്ത്യയിൽ അതിശൈത്യം തുടങ്ങിയതോടെ കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞാണ് എല്ലായിടത്തും അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഡൽഹി, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഹരിയാന, പഞ്ചാബ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മൂടൽമഞ്ഞ് കാരണം വാഹനാപകടങ്ങളും കൂടുകയാണ്.

