ഹൃദ്രോഗിയായതിൽ ദുഃഖം; കാറിനകത്ത് നൈട്രജന്‍ നിറച്ച് ജീവനൊടുക്കി ടെക്കി

ബെംഗളൂരു ∙ ഹൃദ്രോഗിയായതിലുള്ള ദുഃഖം മൂലം കാറിൽ നൈട്രജൻ നിറച്ച് ഐടി പ്രഫഷണൽ ജീവനൊടുക്കി. ബെംഗളൂരുവിലെ മഹാലക്ഷ്മി ലേഔട്ടിൽ കുറുബറഹള്ളി ജംഗ്ഷനു സമീപമായിരുന്നു സംഭവം. 51 വയസ്സുകാരനായ വിജയകുമാറാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. നഗരത്തിലെ പ്രമുഖ സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരനാണ്.

റോഡരികിൽ നിർത്തിയ കാറിനു നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ കവർ ഇടുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം പിൻസീറ്റിലേക്കു കയറി വാതിലടച്ചു. കാറിൽ നൈട്രജൻ സിലിണ്ടർ കരുതിയിരുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക് കവര്‍ മുഖത്തു ചുറ്റി നൈട്രജന്‍ വാതകം കടത്തിവിട്ടു. സംശയം തോന്നിയ നാട്ടുകാർ പൊലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചു. പൊലീസെത്തി പരിശോധിച്ചപ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു.

English Summary: IT professional ends life by filling car with Nitrogen gas at Bengaluru