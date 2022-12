ആൻഡമാൻ തീരത്ത് ഭക്ഷണവും വെള്ളവുമില്ലാതെ അഭയാർഥികൾ; 16 പേർ മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്

പോർട്ട് ബ്ലയർ∙ ആൻഡമാൻ തീരത്ത് ബോട്ടിൽകുടുങ്ങി നൂറോളം റോഹിങ്ക്യൻ അഭയാർഥികൾ. എൻജിൻ തകരാറിലായതിനെ തുടർന്ന് ബോട്ട് ദിവസങ്ങളായി ഒഴുകിനടക്കുകയായിരുന്നു. ഭക്ഷണവും വെള്ളവും തീർന്നു. കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 16 പേർ മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായി ഇന്ത്യൻ നാവികസേന ബോട്ടിനടുത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് മലേഷ്യയിലേക്ക് കുടിയേറാൻ പോയവരാണ് ബോട്ടിലുള്ളത്.

വിശപ്പും ദാഹവും സഹിക്കാനാകാതെ 20 ഓളം പേർ മരിച്ചതായി കണക്കാക്കുന്നുവെന്നും ഇത് തീർത്തും ഭയാനകവും ക്രൂരവുമാണെന്ന് മ്യാൻമറിലെ റോഹിങ്ക്യകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന അരാകൻ പദ്ധതിയുടെ ഡയറക്ടർ ക്രിസ് ലെവ പറഞ്ഞു.

