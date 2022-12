എ.കെ ആന്റണി, എൻ.ടി.ആർ ക്ലബിലെ നിതീഷ് കുമാര്‍; ഇപ്പോൾ വീടുകളിലെത്തും വ്യാജമദ്യം

എ.കെ ആന്റണി മന്ത്രിസഭ 1996-ൽ ചാരായം നിരോധിച്ചതാണ് മദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിന് അറിയാവുന്ന വിവാദ സംഭവങ്ങളിലൊന്ന്. ഇതിനു മുമ്പും ശേഷവും നിരവധി വ്യാജമദ്യ ദുരന്തങ്ങളും കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മദ്യവിൽപ്പനയും ബാർ ലൈസൻസും കോഴവിവാദവും എല്ലാം കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയമണ്ഡലത്തിലും ഉണ്ട്. യഥാർഥത്തിൽ മദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ വിഷയങ്ങൾ കേരളത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. ഇന്ത്യയിലെ ഒരുവിധപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ മദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും വിവാദങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, വ്യാജമദ്യ ദുരന്തങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ബിഹാറിൽ അടുത്തിടെയുണ്ടായ വ്യാജമദ്യ ദുരന്തത്തിൽ 72 പേർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയം അടിമുടി ഈ വിഷയത്തിന്മേൽ കൊമ്പുകോർക്കുകയാണ്. ഈ വർഷം തന്നെയാണ് ഗുജറാത്തിലുണ്ടായ വ്യാജമദ്യ ദുരന്തത്തിൽ 42 പേർ മരിച്ചത്. സമ്പൂർണ മദ്യനിരോധനമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് രണ്ടും. വോട്ടിനു വേണ്ടി മദ്യം നിരോധിക്കുകയും പിന്നീട് ആ തീരുമാനം തിരുത്തേണ്ടി വരികയും ചെയ്ത നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്. മദ്യനിരോധനം ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായി മാറുന്നുണ്ടോ? മദ്യനിരോധനം ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രായോഗികമാണോ? ബിഹാർ വിവാദത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരിശോധിക്കാം.



∙‘മദ്യം കഴിച്ചാൽ മരിക്കും, ഒരു സഹതാപവും തോന്നുന്നില്ല’

വ്യാജമദ്യ ദുരന്തങ്ങൾ രാജ്യത്ത് ഇടക്കിടെ ‌ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനോട് സഹതപിക്കുകയും മരിച്ചവരെയും കാഴ്ച പോയവരേയുമൊക്കെ അനുതാപത്തോടെയാണ് അതാത് സർക്കാരുകൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ ബിഹാറിലെ സരൺ ജില്ലയിലെ ഛാപ്രയിലുണ്ടായ വ്യാജമദ്യ ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ ഇതിന് നേർവിപരീതമായിരുന്നു. ‘മദ്യം കഴിച്ചാൽ മരിക്കും, ഒരു സഹതാപവും തോന്നുന്നില്ല, ഒറ്റ പൈസ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകില്ല’ തുടങ്ങിയ പ്രസ്താവനകളാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നുണ്ടായത്. രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇതേ കാര്യം നിയമസഭയിലും നിതീഷ് കുമാർ ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ചു. ഛാപ്രയിൽ ഇതുവരെ മരിച്ചത് 72 പേരാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

വ്യാജമദ്യം കഴിച്ച് മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കൾ (ഫയൽ ചിത്രം)

വ്യാജമദ്യ ദുരന്തത്തിൽ സരൺ ജില്ലയിലെ ഛാപ്ര, സിവാൻ, ബേഗുസരായ് ജില്ലകളിലായി 70–ലേറെ പേരിലധികം തിങ്കളാഴ്ച വരെ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. എന്നാൽ സർക്കാർ കണക്കിൽ മരണസംഖ്യ വളരെ കുറവാണ്. ‘‘മദ്യം കഴിക്കുന്നത് അപകടമാണെന്ന് ഈ മരണങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. മദ്യം കഴിച്ചാൽ മരിക്കുമെന്നത് പ്രചരിപ്പിക്കണം. മദ്യം കഴിച്ച് ആരെങ്കിലും മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കുക എന്നത് ആലോചനയിൽ പോലുമില്ല. അവരോട് യാതൊരു സഹതാപവുമില്ല’’ എന്നായിരുന്നു നിയമസഭയിൽ ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ച സിപിഎം എംഎൽഎയ്ക്ക് നിതീഷ് കുമാർ നൽകിയ മറുപടി. ബിഹാറിലെ ഭരണസഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് സിപിഎമ്മും.

‘വ്യാജമദ്യം കഴിച്ച് ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ അവരെ സഹായിക്കണമെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുമോ എന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ്. അതിനർഥം മദ്യനിരോധനം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. അവരെ നാം സഹായിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? ആളുകൾ മദ്യപിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് മോശം മദ്യമായിരിക്കാം. അവർ മരിക്കും. ഇനി അതല്ല, മദ്യനിരോധനം വേണ്ട എന്നാണ് നിങ്ങൾ എംഎൽഎമാർക്ക് തോന്നുന്നത് എങ്കിൽ പറയാം, മദ്യപിക്കാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൂടി പ്രോത്സാഹനം നൽകാം’’, നിതീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

മദ്യദുരന്തത്തിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ബിജെപിക്കു നേരെയും നിതീഷ് കുമാർ വിമർശനമഴിച്ചുവിട്ടു. ഒപ്പം, അടുത്തിടെ ഗുജറാത്തിലുണ്ടായ മദ്യദുരന്തത്തിൽ നിരവധി പേർ മരിച്ച കാര്യവും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. ‘‘ഞാനിവിടെ മദ്യനിരോധനമേർപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ മദ്യനിരോധനം നിലവിലുള്ള സംസ്ഥാനത്തു നിന്നുള്ളയാളാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്. അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? മദ്യനിരോധനം കർശനമായി നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരേയൊരു സംസ്ഥാനമാണ് ബിഹാർ. എന്തിനാണ് ബിജെപി പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ നിരോധനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാത്തത്? 2017–ൽ ഞങ്ങൾ ബിജെപിക്കൊപ്പം ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം നിരോധനത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചിരുന്നു’’, നിതീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

വ്യാജമദ്യം കഴിച്ചുള്ള മരണം മദ്യനിരോധനമുള്ള ബിഹാറിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് നിരോധനമില്ലാത്ത മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെന്നും നിതീഷ് അവകാശപ്പെട്ടു. ‘‘വിഷമദ്യ ദുരന്തത്തിൽ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ മധ്യപ്രദേശാണ്. ഉത്തർ പ്രദേശില്‍ ഉൾപ്പെടെ എല്ലായിടത്തും ഈ ദുരന്തം നടക്കുന്നുണ്ട്’’, എന്ന് പറഞ്ഞ നിതീഷിന് മറുപടിയുമായി മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാരും രംഗത്തു വന്നു. ബിഹാറിൽ മദ്യനിരോധനമെന്നത് കടലാസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളുവെന്നും സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്നത് മദ്യമാഫിയ ആണെന്നും മധ്യപ്രദേശ് മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വിശ്വാസ് കൈലാസ് സാരംഗ് ആരോപിച്ചു. നിതീഷിന് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തു തുടരാൻ യാതൊരു അർഹതയുമില്ലെന്നുമായിരുന്നു മധ്യപ്രദേശ് മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന.

∙ നിരോധനത്തിൽ ആർജെഡി–ബിജെപി; അന്നും ഇന്നും

2016 ഏപ്രിൽ മുതൽ ബിഹാറിൽ മദ്യനിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി ഏഴു വർഷമാകുമ്പോൾ കുറഞ്ഞത് 40,000 കോടി രൂപയെങ്കിലും സംസ്ഥാന ഖജനാവിന് ‌നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കണക്ക്. ഇന്ന് ബിഹാർ സർക്കാരിൽ നിതീഷ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ജെഡി(യു)വിന്റെ സഖ്യകക്ഷിയായ ആർജെഡി നിരോധനത്തെ ശക്തമായി തന്നെ അന്ന് എതിർത്തിരുന്നു. എന്നാൽ നിതീഷ് കുമാർ ഇതൊന്നും വകവച്ചില്ല. അതിനിടെയാണ് അടുത്ത മദ്യദുരന്തം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും നിതീഷ് കുമാർ പതിവ് മനോഭാവങ്ങൾ വിട്ട് പ്രതികരിച്ചതും. അതേ സമയം, ആർജെഡിയാകട്ടെ, മദ്യനിരോധന വിഷയത്തിൽ നിതീഷിനെ പിന്താങ്ങുന്ന രീതിയിലാണ് അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പൂർണ പിന്തുണ നൽകുകയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത് എന്നാണ് ആർജെഡി പറയുന്നത്. ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന യുപിയിൽ നിന്നും ഹരിയാനയിൽ നിന്നുമാണ് വ്യാജമദ്യം ബിഹാറിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നും എന്നാൽ ആ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ അന്വേഷണം പോലും പ്രഖ്യാപിക്കാൻ തയാറാകുന്നില്ലെന്നും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി തേജസ്വി യാദവ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.

തൊട്ടടുത്തു കിടക്കുന്ന നേപ്പാൾ, സംസ്ഥാനങ്ങളായ പശ്ചിമ ബംഗാൾ, യു.പി, ജാർഖണ്ഡ് എന്നിവയുമായി അതിർത്തി പങ്കു വയ്ക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ബിഹാർ. ഈ അയൽനാടുകളിലൊന്നും മദ്യത്തിന് യാതൊരു നിരോധനവുമില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അതിർത്തി കടന്ന് ഇവിടേക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ മദ്യവും എത്തുന്നുണ്ട്. അതുെകാണ്ട് തന്നെ ബിഹാറിൽ മാത്രമായി മദ്യനിരോധനം നടപ്പാക്കാം എന്നത് പ്രായോഗിക കാര്യമല്ലെന്ന് പലരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴുണ്ടായിട്ടുള്ള മദ്യദുരന്തത്തോടെ സംസ്ഥാനത്തുള്ള മദ്യനിരോധനം പിൻവലിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമായി ഉയരുന്നുണ്ട്. മദ്യനിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം കുറഞ്ഞത് 1000 പേരെങ്കിലും മരിക്കുകയും മദ്യക്കടത്തും മറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആറു ലക്ഷത്തിലേറെപ്പേർ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ടെന്നും ബിഹാർ മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സുശീൽ കുമാർ മോദി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. മദ്യനിരോധനം ശരിയായ രീതിയിൽ നടപ്പാക്കാത്ത നിതീഷ് കുമാർ സർക്കാരിന്റെ നടപടിയാണ് ദുരന്തങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത് എന്നാണ് ബിജെപി ആരോപിക്കുന്നത്. നിരോധനം വേണ്ടെന്ന് തെളിച്ചു പറയാനും പറ്റുന്നില്ല, എന്നാൽ നിരോധനത്തെ എതിർക്കുകയും വേണം എന്നതാണ് സംസ്ഥാന ബിജെപിയുടെ അവസ്ഥ. അതേസമയം, കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗിരിരാജ് സിങ് ആകട്ടെ നിലപാട് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു; ‘മദ്യം ബിഹാറിലിന്ന് ദൈവത്തെ പോലെയാണ്. അത് എല്ലായി‍ടത്തുമുണ്ട്. എന്നാൽ ആർക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല’ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ. ഒപ്പം, വ്യാജമദ്യം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടതായും അതുകൊണ്ട് മദ്യനിരോധനം പുന:പരിശോധിക്കാനും അദ്ദേഹം നിതീഷ് കുമാറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മദ്യനിരോധനം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു ശേഷം ലക്ഷക്കണക്കിന് ലീറ്റർ മദ്യമാണ് നിരന്തരമായി സംസ്ഥാനത്തേക്ക് അനധികൃതമായി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ 50 രൂപയ്ക്ക് ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളിലും മറ്റും മദ്യം ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ സുലഭമാണ്. അധികൃതരുടെ മൗനാനുവാദത്തോടെയാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്നും ആരോപണങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മദ്യനിരോധനം വലിയ തട്ടിപ്പാണെന്നും മദ്യമാഫിയയുേടതായ ഒരു സമാന്തര സമ്പദ്‍വ്യവസ്ഥ വളർന്നു വരികായണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നും നിരോധനത്തെ എതിർക്കുന്നവർ പറയുന്നു. ജനങ്ങള്‍ കൂടിയ വിലയ്ക്ക് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ലാത്ത മദ്യം വാങ്ങിക്കുടിക്കുന്നു, ഇടക്കിടെ, ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാജമദ്യ ദുരന്തങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നു.

∙ നിതീഷിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ പൊലിയുമോ?

കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിതീഷ് കുമാറിനെ ഏറ്റവുമധികം സഹായിക്കുമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഒന്നായിരുന്നു മദ്യനിരോധനം. സ്ത്രീ വോട്ടർമാരെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു പ്രധാനമായും നിരോധനം നടപ്പാക്കിയതും. ഇതിലെ പ്രധാനം എന്നത് രണ്ടു കാലങ്ങളിൽ രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം മദ്യത്തെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നതാണ്. അദ്ദേഹം ആദ്യം അധികാരത്തിൽ വന്ന 2005–10 കാലഘട്ടത്തിൽ – 2008–ൽ മദ്യനയം ഉദാരമാക്കുകയും 2006–ൽ കേവലം 500 കോടി ഉണ്ടായിരുന്ന മദ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 2015 ആവുമ്പോൾ 6,000 കോടിയായി ഉയർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ മൂന്നാം തവണ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ ഉദ്ധരിച്ച് മദ്യം തന്നെ നിരോധിക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം. ഈ നീക്കം സ്ത്രീ വോട്ടർമാരെ വലിയ തോതിൽ ആകർഷിക്കുമെന്നും അത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ പ്രയോജനം ലഭിക്കാൻ ഇടയാക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ നേട്ടങ്ങളുണ്ടായില്ല. തുടർന്ന് മദ്യനിരോധനം നടപ്പാക്കുന്നത് ഏറെക്കുറെ പരാജയപ്പെട്ടു. മദ്യക്കടത്തും വ്യാജമദ്യവും തുടർന്നുള്ള ദുരന്തങ്ങളും തുടർക്കഥയായി. മദ്യനിരോധനം പിൻവലിച്ചാൽ അത് നാണക്കേടുമാകും, ‌എന്നാൽ നിരോധനം പൂർണമായി നടപ്പാക്കാനും സാധിക്കില്ല എന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

മദ്യനിരോധനം നടപ്പാക്കിയപ്പോൾ എ.കെ ആന്റണി സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ മാതൃകയിൽ നാടൻ ചാരായമാണ് ബിഹാറിലും ആദ്യം നിരോധിച്ചത്. ഇതിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാന വിദേശമദ്യ ഷോപ്പുകൾക്ക് മുന്നിൽ സ്ത്രീകൾ പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനു തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് പൂർണ മദ്യനിരോധനം നിതീഷ് കുമാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പലപ്പോഴും കുടുംബ കലഹങ്ങൾക്കും ദാരിദ്ര്യത്തിനും മറ്റ് കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ക്കും ഇടയാക്കുന്നതാണ് മദ്യം എന്നതു കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ നിരോധനം ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കുമെന്ന് നിതീഷ് കുമാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. നിരവധി ക്ഷേമപദ്ധതികൾ വഴി സ്ത്രീ വോട്ടർമാരുടെ മികച്ച പിന്തുണയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്. അതിനൊപ്പം മദ്യനിരോധനം കൂടി നടപ്പാക്കിയാൽ ആ വോട്ട് ബാങ്ക് മറ്റെവിടേക്കും പോകില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. ഇത് വിജയം കണ്ടാൽ ‘ബിഹാർ മോഡൽ’ ദേശീയ തലത്തിലും തനിക്ക് സാധ്യതകൾ തുറന്നു തരുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷേ, ഈ നീക്കങ്ങൾ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെടുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ ബിഹാറിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

2019-ൽ അസമിലുണ്ടായ വ്യാജമദ്യ ദുരന്തം. 168 പേരാണ് അന്നു മരിച്ചത് (Photo by Biju BORO / AFP)

∙ ജയിൽ നിറഞ്ഞ് പാവപ്പെട്ടവര്‍

പാവപ്പെട്ടവര്‍, ഒബിസി, ഇബിസി എന്ന അതി പിന്നാക്കം അനുഭവിക്കുന്ന സമുദായങ്ങൾ, പട്ടികജാതിക്കാർ തുടങ്ങിയവരാണ് നിതീഷ് കുമാറിന്റെ മദ്യനിരോധനത്തെ തുടർന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റവും കുടുതൽ നേരിട്ടത്. മദ്യനിരോധനത്തിന്റെ പേരിൽ ഏറ്റവും കുടുതൽ പേർ അറസ്റ്റിലായത് ഈ സമുദായങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു. നിതീഷിനെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്തുണയ്കുന്ന സമുദായങ്ങള്‍ കൂടിയാണ് ഇവ മൂന്നും. ഗുരുതരമായ രീതിയിലായിരുന്നു മദ്യനിരോധന ശിക്ഷകളൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ ചുമത്തിയിരുന്നത്. ഒരാളോ കുറച്ചു പേരോ മദ്യമുണ്ടാക്കുകയോ വിതരണം ചെയ്യുകയോ കുടിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ആ ഗ്രാമത്തിന് മുഴുവനായി വലിയ തുക പിഴ ചുമത്തുക, കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾ മദ്യം സൂക്ഷിക്കുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്താലും കുടുംബത്തിലെ മുഴുവൻ പേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത ശിക്ഷകളായിരുന്നു മദ്യനിരോധനത്തിന്റെ പേരിൽ നടപ്പാക്കിയിരുന്നത്. ജനപിന്തുണ പടിപടിയായി കുറയുകയും പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയും ചെയ്തതോടെ ശിക്ഷയിൽ ഇളവ് വരുത്താനായി മൂന്നു തവണയാണ് നിതീഷ് കുമാർ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്തത്.

മദ്യപിച്ച കുറ്റത്തിന് ഒരാൾ ആദ്യമായി പിടിയിലായാൽ 2000–5000 പിഴയാണ് ഇപ്പോൾ ശിക്ഷ. മജിസ്ട്രേറ്റിനു മുമ്പാകെ ഈ പിഴത്തുക അടയ്ക്കാൻ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഒരു മാസത്തെ ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം. രണ്ടാം തവണയും ഒരാളെ മദ്യപിച്ചതിന് പിടികൂടിയാൽ ഒരു വർഷത്തെ ജയിൽ ശിക്ഷയാണ് അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.

യാതൊരു ഉൾക്കാഴ്ചയുമില്ലാത്ത നിയമ നിർമാണം നടത്തിയതിന് സുപ്രീം കോടതി മുതലുള്ള കോടതികൾ സമയാസമയങ്ങളിൽ ബിഹാർ സർക്കാരിനെ ശാസിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഓരോ ദിവസവും മദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡസൻ കണക്കിന് ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുകയാണ് പാറ്റ്ന ഹൈക്കോടതിയിലെ ജഡ്ജിമാരുടെ ജോലിയെന്നും ജുഡീഷ്യറിയെ പോലും സ്തംഭിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതെന്നും കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻവി രമണ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുന്നതിനും ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തെ തന്നെ സ്തംഭിപ്പിക്കുന്നതുമായ നിയമനിർമാണം നടത്തിയതിന് ഇക്കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലും സുപ്രീം കോടതി ബിഹാർ സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചിരുന്നു.

മദ്യനിരോധനം സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ മയക്കുമരുന്നുകൾ കടന്നുവരുന്നതിന് കാരണമാകുമെന്ന് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ സംസ്ഥാന ഹൈക്കോടതി ആശങ്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

∙ മദ്യം ഇപ്പോൾ ‘ഹോം ഡെലിവറി’

കുടുംബങ്ങളിൽ പുരുഷന്മാർ നടത്തുന്ന മദ്യപാനത്തിന്റെ ദോഷഫലങ്ങൾ ഏറെയും സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കാണ്. ഈ സ്ത്രീകളുടെ കണ്ണീരൊപ്പാനുള്ള ഗാന്ധിയൻ വഴി എന്ന നിലയിലാണ് ബിഹാറിലെ മദ്യനിരോധനത്തെ നിതീഷ് കുമാർ തുടക്കം മുതൽക്കെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് മദ്യം ബിഹാറിൽ ‘ഹോം ഡെലിവറി’യായി കഴി‍ഞ്ഞു എന്നതാണ്. ഫോൺ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ വ്യാജമദ്യ ലോബി കുപ്പി കൃത്യമായി വീട്ടിലെത്തിക്കും. മദ്യനിരോധനം നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ചെലഴിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സമയവും ഊർജവും മുതൽ ഇതിനായി മുടക്കിയ പണത്തിന്റെ കണക്കും നോക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം പരാജയമായിരുന്നു ഈ പരിപാടി എന്നു മനസിലാകും. വ്യാജമദ്യ ലോബിയുടെ ഒരു സമാന്തര സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ തന്നെ ബിഹാറിൽ ഉടലെടുത്തു.

എന്നാൽ മദ്യനിരോധനം പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് സമ്മതിക്കാൻ നിതീഷ് കുമാർ സർക്കാർ തയാറല്ല. സരണിലുണ്ടായ വൻ ദുരന്തത്തിനു ശേഷവും സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രതികരണം അതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിന് ഉത്തരവാദികളെന്ന നിലയിലെ ശിക്ഷ സ്ഥലംമാറ്റമാണ്, അതും ജൂനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക്. ദുരന്തത്തിന് ഉത്തരവാദികളെന്ന നിലയിൽ പിടികൂടുന്നതാകട്ടെ ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിലുളളവരെ. വ്യജമദ്യ ദുരന്തത്തിൽ മരിക്കുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഒബിസി, ഇബിസി, പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാരും.

കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിലും വ്യാജമദ്യം കഴിച്ച് ബിഹാറിൽ അഞ്ചു പേർ മരിച്ചിരുന്നു. ഈ വർഷം ആദ്യം നിതീഷ് കുമാറിന്റെ ‘സ്വന്തം’ ജില്ലയായ നളന്ദയിൽ മദ്യദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചത് 13 പേരാണ്. ഹോളി സമയത്ത് മൂന്നു ജില്ലകളിലായി 30 പേർ മരിച്ചു. ഓഗസ്റ്റിൽ സരൺ ജില്ലയിൽ 11 പേർ മരിച്ചു. ദീപാവലിക്ക് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ മരിച്ചത് 40 പേരാണ്. കഴി‍ഞ്ഞ വർഷം വ്യാജമദ്യം കഴിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് മരിച്ചത് 100–ലധികം പേരാണ്. അതിജീവിച്ച പലർക്കും കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുകയും മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ ബാധിക്കുകയും ചെയ്തു.

2009-ൽ ബംഗാളിലുണ്ടായ വ്യാജമദ്യ ദുരന്തത്തിൽ ഉറ്റവർ മരിച്ചവരുടെ ദു:ഖം. എട്ടു പേര്‍ക്കാണ് അന്നു ജീവൻ നഷ്ടമായത് ((Photo by DESHAKALYAN CHOWDHURY / AFP)

∙ ഗുജറാത്ത്, ആന്ധ്ര, ഹരിയാന; മദ്യനിരോധന രാഷ്ട്രീയം

ഇപ്പോൾ ഗുജറാത്ത്, ബിഹാർ, മിസോറം, നാഗാലാൻഡ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് രാജ്യത്ത് പൂർണ മദ്യനിരോധനമുള്ളത്. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച കാലം മുതലേ മദ്യനിരോധനവും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും ഇന്ത്യൻ പൊതുബോധത്തിന്റെ ഭാഗമായുണ്ടായിരുന്നു. രാജ്യമൊട്ടാകെ മദ്യനിരോധനം വേണമെന്ന ആശയക്കാരനായിരുന്നു മഹാത്മാ ഗാന്ധി. ഇന്നത്തെ മഹാരാഷ്ട്രയും ഗുജറാത്തും ചേർന്ന പഴയ ബോംബെ സ്റ്റേറ്റിൽ 1948 മുതൽ 1950 വരെ മദ്യനിരോധനം നിലനിന്നിരുന്നു. പിന്നീട് 1960–ൽ ഇവ രണ്ടും പ്രത്യേക സംസ്ഥാനങ്ങളായതോടെ ഗുജറാത്തിൽ മദ്യനിരോധനവും പ്രാബല്യത്തിലായി. എന്നാൽ തുടക്കം മുതൽ സമ്പൂർണ മദ്യനിരോധനമുള്ള ഗുജറാത്തിലും പല സമയങ്ങളിലായി നിരവധി പേർ വ്യാജമദ്യ ദുരന്തത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലുത്തേത് ആയിരുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ 46 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ അഹമ്മദാബാദിലുണ്ടായ വ്യാജമദ്യ ദുരന്തം.

1976–ൽ അഹമ്മദാബാദിൽ 100 മരണം, 1987–ൽ അഹമ്മദാബാദിൽ 108 മരണം, 1988–ൽ വഡോദരയിൽ 200 മരണം, 1989–ൽ സോംനാഥ് ജില്ലയിലെ വെരാവലിൽ 32 മരണം, 2005–ൽ 12 മരണം എന്നിങ്ങനെ വ്യാജമദ്യ ദുരന്തങ്ങൾ നടന്നതിനു പിന്നാലെ 2009–ൽ അഹമ്മദാബാദിലുണ്ടായ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചത് 125 േപരാണ്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് വിഷമദ്യം വിൽക്കുന്നവർക്ക് മരണശിക്ഷ നൽകുന്ന നിയമത്തിന് ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ രൂപം നൽകിയത്. ഈ കേസിൽ എട്ടു സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ 10 പേരെ 2019–ൽ ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു. മുഖ്യപ്രതി ഡാർക് എന്നു വിളിക്കുന്ന വിനോദിന് 10 വർഷം തടവും രണ്ടാം പ്രതി അരവിന്ദിന് ഏഴു വർഷം തടവുമാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. എട്ടു സ്ത്രീകളിൽ സോമിബെൻ താക്കൂർ എന്ന പ്രതിക്ക് രണ്ടു വർഷവും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ആറുമാസം തടവുമാണ് കോടതി വിധിച്ച ശിക്ഷ.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

ഹരിയാനയിലും 1996 മുതൽ സമ്പൂർണ മദ്യനിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ബൻസിലാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഹരിയാന വികാസ് പാർട്ടി–ബിജെപി സർക്കാർ 1998–ൽ തന്നെ നിരോധനം പിൻവലിച്ചു. മദ്യനിരോധനം വേണമെന്ന് വ്യാപകമായ ആവശ്യം ഉയർന്നതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു ഇത് നിരോധിച്ചത്. ഇതിലെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം, മദ്യത്തിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന വാഗ്ദാനം നൽകിയാണ് ബൻസിലാൽ ഭരണം പിടിച്ചതും ഇതു നടപ്പാക്കിയതും പിന്നാലെ പിൻവലിച്ചതും. വ്യാജമദ്യ നിർമാണവും അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യാപക കള്ളക്കടത്തുമാണ് മദ്യനിരോധനം പിൻവലിക്കുക എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഹരിയാനയെ എത്തിച്ചത്.

രായലസീമയും കോസ്റ്റൽ ആന്ധ്രയും കൂടി ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന പഴയ മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന സി. രാജഗോപാലാചാരി 1952–ൽ മദ്യനിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായി. ആന്ധ്ര മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ 1994–ൽ എൻ.ടി രാമ റാവു മദ്യ നിരോധനം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നിലും രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പുരുഷന്മാരുടെ മദ്യപാനത്തെ തുടർന്ന് പട്ടിണിയും കുടുംബങ്ങളിലെ നിത്യവുമുള്ള വഴക്കും മർദനവും സഹിക്ക വയ്യാതെ നെല്ലൂർ ജില്ലയിലെ ദുബ്ബുഗുണ്ട ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള വർധിനേയി റോസമ്മ എന്ന സാധാരണക്കാരിക്ക് പിന്നിൽ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ സ്ത്രീകളൊന്നടങ്കം അണിനിരന്നു. 1994–ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രധാന വിഷയമായിരുന്നു ഇത്. കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് വിട്ട് തെലുഗു ദേശം പാർട്ടി സ്ഥാപിച്ച എൻ.ടി രാമറാവു തനിക്ക് വോട്ടു ചെയ്ത് അധികാരത്തിലെത്തിച്ചാൽ സമ്പൂർണ മദ്യനിരോധനം പ്രഖ്യാപിക്കുെമന്ന് വ്യക്തമാക്കി. സ്ത്രീകൾ ഒന്നടങ്കം വോട്ടുചെയ്തു. അധികാരത്തിൽ വന്ന എൻ.ടി.ആർ മദ്യനിരോധനം നടപ്പാക്കി. എന്നാൽ 1997–ൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന എന്‍.ടി.ആറിന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവ് കൂടിയായ എൻ. ചന്ദ്രബാബു നായിഡു മദ്യനിരോധനം നിർത്തലാക്കി. സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള വരുമാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നതും വ്യാജമദ്യ നിർമാണവും അതിർത്തി കടന്ന് മദ്യമെത്തുന്നതും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ഇത്.

എൻ. ചന്ദ്രബാബു നായിഡു (ഫയൽ‌ ചിത്രം)

മദ്യം സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാവിധത്തിലും തകർക്കുന്നു എന്ന് മുറവിളിക്കൊടുവിലാണ് മദ്യനിരോധന ആശയം മുൻനിർത്തി വൈ.എസ്.ആർ കോൺഗ്രസ് പാർ‌ട്ടി നേതാവ് വൈ.എസ് ജഗന്മോഹൻ റെഡ്ഢി 2019–ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിട്ടത്. ജഗൻ ആന്ധ്ര തൂത്തുവാരി. പൂർണ മദ്യനിരോധനം പ്രഖ്യാപിച്ചില്ലെങ്കിലും കുത്തഴിഞ്ഞു കിടന്ന മദ്യവ്യാപാര മേഖല അദ്ദേഹം ഉടച്ചുവാർത്തു. 40,000–ത്തോളം അനധികൃത മദ്യവിൽപ്പനശാലകളും ആകെയുള്ള 4380 ലൈസൻ‌സുള്ള കടകളിൽ 880 എണ്ണവും പൂട്ടിച്ചു. ബാക്കിയുള്ള 3500 എണ്ണം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുകയും വിൽപ്പനയിൽ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. ഒപ്പം, മദ്യത്തിനുള്ള വിലയും കുത്തനെ കൂട്ടി. സംസ്ഥാനത്തെ മദ്യഉപഭോഗം ഇതോടെ പകുതി കണ്ടു കുറഞ്ഞു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ ആന്ധ്ര സർക്കാർ ഈ വർഷത്തെ മദ്യനയം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഇതേ നയം തന്നെ പിന്തുടരാനാണ് തീരുമാനിച്ചത്.

എന്നാൽ ഈ നയങ്ങൾ കൊണ്ട് വ്യാജമദ്യ നിർമാണത്തിനോ ഉപഭോഗത്തിനോ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? കാര്യമായില്ല എന്നു കാണാം. ഈ വർഷം മാർച്ചിൽ ആന്ധ്രയിലെ വെസ്റ്റ് ഗോദാവരി ജില്ലയിലുണ്ടായ മദ്യദുരന്തത്തിൽ 18 പേരാണ് മരിച്ചത്. ആന്ധ്രയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലുടനീളം വ്യാജമദ്യ നിർമാണവും കഞ്ചാവ് കൃഷിയും നടക്കുകയാണെന്നും വൈഎസ്ആർസിപി നേതാക്കളാണ് ഇതിനൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകുന്നതെന്നും ടിഡിപി ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന. കേരളത്തിൽ പിടികൂടുന്ന കഞ്ചാവിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വരുന്നത് ആന്ധ്രയിൽ നിന്നാണ്. കേരള പോലീസ് ആന്ധ്രയിലെത്തി കഞ്ചാവ് കടത്തു സംഘങ്ങളെ പിടികൂടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

നിരോധനത്തിന്റെ പല കാലഘട്ടങ്ങളെ മറികടന്നാണ് തമിഴ്നാട്ടിലും മദ്യ വിൽപ്പന തുടങ്ങിയത്. മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്ത് 1952–ൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന മദ്യനിരോധന നിയമത്തിൽ ഇളവ് കൊണ്ടുവന്നത് 1971–ൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായ എം. കരുണാനിധിയായിരുന്നു. ചാരായവും കള്ളും വിൽക്കാനായിരുന്നു അന്ന് തീരുമാനം. ആ വർഷം മുതൽ 2001 വരെ മദ്യ നിരോധനം ഘട്ടംഘട്ടം പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നു സർക്കാർ. 1983–ൽ എം.ജി രാമചന്ദ്രൻ സർക്കാർ മദ്യത്തിന്റെ വിതരണ കാര്യങ്ങൾക്കായി തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റ് മാർക്കറ്റിങ് കോർപറേഷൻ സ്ഥാപിച്ചു. 2001 മുതൽ വിദേശമദ്യം ഉൾപ്പെടെ തമിഴ്നാട്ടിലെ മദ്യവ്യവസായം ഈ സർക്കാർ സ്ഥാപത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്.

2008–ൽ കർണാടകത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമായി ഉണ്ടായ വ്യാജമദ്യ ദുരന്തമാണ് ഇക്കൂട്ടത്തിലെ വലുത്. 180 പേരാണ് ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമായി മരിച്ചത്. അസമിൽ‌ 2019–ലുണ്ടായ വ്യാജമദ്യ ദുരന്തത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 168 പേരാണ്. 2019-ൽ യുപിയിലെ സഹാരൻപൂർ, കുശിനഗർ, ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഹരിദ്വാർ‌ എന്നിവിടങ്ങളിലുണ്ടായ വ്യാജമദ്യ ദുരന്തത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 116 പേർ മരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഓഗസ്റ്റിൽ അലിഗഡ‍്, അംബേദ്ക്കർ നഗർ, പ്രതാപ്ഗഡ്, ഫത്തേപ്പൂർ, ചിത്രകൂട്, പ്രയാഗ്‍രാജ് എന്നിവിടങ്ങളിലുണ്ടായ വ്യാജമദ്യ ദുരത്തിൽ മരിച്ചത് 70 പേരാണ്. പഞ്ചാബിൽ 2020–ലുണ്ടായ വ്യജമദ്യ ദുരന്തത്തിൽ 86 പേര്‍ മരിച്ചു.

എ.കെ ആന്റണിയും ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും (ഫയൽ ചിത്രം)

∙ ‘മദ്യരാഷ്ട്രീയ’ത്തിൽ കേരളവും മോശമാക്കിയില്ല

77 മരണം, 66 പേർക്ക് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു, ചലിക്കാൻ പോലുമാകാതെയും പലവിധ അസുഖങ്ങൾ മൂലവും കിടപ്പിലായത് അനേകം പേർ, ദുരന്തം ബാധിച്ചത് 650–ലേറെ കുടുംബങ്ങളെ. കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ച വൈപ്പിൻ വിഷമദ്യ ദുരന്തം നടന്നിട്ട് 40 വർഷം കഴി‍ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 1982 സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് ഓണസമയത്തായിരുന്നു യിരുന്നു ഈ ദുരന്തം.

കല്ലുവാതുക്കൽ മദ്യദുരന്തം നടന്നത് 2000 ഒക്ടോബർ 21–ന്. കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായിരുന്ന മണിച്ചൻ പുറത്തിറങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ദുരന്തം അടുത്തിടെ വീണ്ടും ചർച്ചയിൽ വന്നിരുന്നു. 33 പേർ മരിക്കുകയും നിരവധി പേർക്ക് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടാനും ഇടയാക്കിയ ഈ മദ്യദുരന്തം നടന്നത് ഇ.കെ നായനാർ സർക്കാരിന്റെ അവസാന സമയത്തായിരുന്നു. 2010 സെപ്റ്റംബറിൽ ഒമ്പതു പേരുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയ കുറ്റിപ്പുറം വിഷമദ്യ ദുരന്തം, കുപ്പണ, പുനലൂർ തുടങ്ങി ചെറുതും വലുതുമായ അനേകം മദ്യദുരന്തങ്ങളെ കേരളം അതിജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിനു മുമ്പ് മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിക്ക് കീഴിലുള്ള മലബാർ, തിരു–കൊച്ചി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മദ്യനിരോധനം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ 1967–ലെ ഇ.എം.എസ് സർക്കാരാണ് ഈ മദ്യനിരോധനം പിൻവലിച്ചത്. 1967 ഏപ്രിൽ 26–നായിരുന്നു ഇത്.

കല്ലുവാതുക്കൽ മദ്യദുരന്ത കേസിലെ മുഖ്യ‌പ്രതിയായിരുന്ന മണിച്ചൻ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഈയിടെയാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത് (ഫയൽ ചിത്രം)

1996 ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതലാണ് എ.കെ ആന്റണി സർക്കാർ ചാരായം നിരോധിച്ചത്. ഇതിനു പിന്നാലെ നടന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫിന്റെ പ്രധാന പ്രചരണ വിഷയവും ഇതായിരുന്നു. 250 കോടി രൂപയായിരുന്നു ചാരായ വിൽപ്പനയിൽ നിന്ന് അതുവരെ പ്രതിവർഷം കേരളത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്ന വരുമാനം. എന്നാൽ ചാരായ നിരോധനത്തിലൂടെ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളെ കൈയിലെടുക്കാമെന്നും ഭരണത്തുടർച്ച ഉണ്ടാക്കാമെന്നും യുഡിഎഫ് കരുതിയെങ്കിലും അധികാരത്തിൽ വന്നത് ഇ.കെ നായനാർ.

ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നിലവാരമില്ലാത്ത ബാറുകൾക്ക് അനുമതി നൽകേണ്ടതില്ല എന്ന് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതായിരുന്നു മദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു പ്രധാന നീക്കം. സംസ്ഥാനത്തെ മദ്യവിൽപ്പന ശാലകൾ പൂട്ടണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കെപിസിസി അധ്യക്ഷന്‍ വി.എം സുധീരനും ഇതിനിടെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പടലപ്പിണക്കങ്ങളും അധികാരവടംവലിയുമായിരുന്നു ആ നീക്കങ്ങളുടെയെല്ലാം പിന്നിലെന്നതും പരസ്യമായ രഹസ്യമാണ്. ബാറുകൾ അടച്ചും തുറന്നും ഹോട്ടലുകൾ നാലും അഞ്ചും സ്റ്റാറാക്കിയുമെല്ലാം ഏറിയും കുറഞ്ഞും ഇന്നും മദ്യവിഷയത്തിനും വിവാദങ്ങൾക്കും കേരളത്തിൽ യാതൊരു ക്ഷാമവുമില്ല.

English Summary: The Politics Of Prohibition In The Wake Of Bihar Hooch Tragedy And Nitish Kumar's National Ambition