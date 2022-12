കണ്ണൂർ∙ കഴുത്തിൽ തോർത്ത് കുടുങ്ങി വിദ്യാർഥി മരിച്ചു. ചെക്കികുളം രാധാകൃഷ്ണ എയുപി സ്കൂൾ ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി കെ.ഭഗത്(11)ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം വീട്ടിലെ കുളിമുറിയില്‍ വച്ചാണ് സംഭവം.

പെരുമാച്ചേരിയിലെ സുരേശന്റെയും ഷീബയുടെയും മകനാണ്. ഗോകുൽ സഹോദരനാണ്.

English Summary: 11 year old boy found dead with towel tightened around neck