ബഫർസോൺ: തുറന്നടിച്ച് താമരശ്ശേരി ബിഷപ്: ‘ശശീന്ദ്രന്റെ ഇടപെടൽ ശരിയല്ല: പിണറായിയെ അന്ന് അഭിനന്ദിച്ചതിൽ എന്താണ് കുഴപ്പം?’

‘‘സീറോ ബഫർ സോൺ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാർ സമർപ്പിക്കുമോ? മലയോര മേഖലയിലുള്ള എല്ലാവരും കർഷകരാണ്. അവർക്കു വേണ്ടി ശബ്ദിക്കാൻ ആരുമില്ല. അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ സമരം. അതിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയേയും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല’’. ഉറച്ച ഈ വാക്കുകൾ താമരശേരി ബിഷപ് റെമീജിയോസ് ഇഞ്ചനാനിയിലിന്റേതാണ്. വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾക്കു ചുറ്റുമുള്ള പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപഗ്രഹ സർവേ റിപ്പോർട്ടിനെതിരെ ആദ്യം പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തിയതു താമരശ്ശേരി രൂപതാ ബിഷപ് റെമീജിയോസ് ഇഞ്ചനാനിയിൽ ആയിരുന്നു. ബഫർസോണിന്റെ പേരിൽ മലയോരമേഖലയിലെ ജനങ്ങളെ നിശ്ശബ്ദമായി കുടിയിറക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് നടക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു ബിഷപിന്റെ ആരോപണം. ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിച്ചാൽ കർഷകർ ഒറ്റക്കെട്ടായി പോരാടുമെന്നും മണ്ണിൽ നീരൊഴുക്കിയ കർഷകർ വേണ്ടിവന്നാൽ ചോരയുമൊഴുക്കുമെന്നും തൊട്ടടുത്ത ദിവസം കർഷകരുടെ സമരപ്രഖ്യാപന കൺവൻഷനിൽ ബിഷപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബഫർസോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച പുതിയ തീരുമാനങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോഴും വിഷയത്തിൽ കർഷകർക്കുള്ള ആശങ്കകൾ ബിഷപ് മനോരമ ഓൺലൈൻ പ്രീമിയവുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു

∙ ബഫർസോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ സഭ നേരിട്ടു സമരത്തിനിറങ്ങാനുള്ള കാരണമെന്താണ്?

കർഷകർക്കു വേണ്ടി ശബ്ദിക്കാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ല. കർഷകരുടെ രോദനം കേൾക്കാൻ ആരുമില്ല. വിളകളുടെ വില കുറയുമ്പോൾ അവരുടെ വേദന മനസ്സിലാക്കാൻ ആരുമില്ല. എത്ര കർഷകർക്കാണ് വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണമേൽക്കുന്നത്. കർഷകരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനമൊരുക്കാൻ സർക്കാരിന് കഴിയും. ഇത് എവിടെയെങ്കിലു ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? കടുവ ആളുകളെ കൊല്ലുന്നില്ലേ? ഞങ്ങളെ ആരുണ്ട് രക്ഷിക്കാൻ? ആനയിറങ്ങി ഞങ്ങളുടെ കൃഷിയിടം നശിപ്പിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും തിരിഞ്ഞുനോക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കയറിവന്നു കണ്ണീർ ഒഴുക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ? സർക്കാർ ക്രിയാത്മകമായി ഇടപെട്ടാൽ കർഷകർക്ക് രക്ഷ നൽകാൻ കഴിയും. എന്നാൽ അതിനു വേണ്ടി ഇടപെടാൻ ആരുമില്ല

മലയോരത്തെ എല്ലാവരും കർഷകരാണ്. അതിൽ എല്ലാ മതവിശ്വാസികളുമുണ്ട്. ഞാൻ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് ഈ സമരത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഈ ആളുകളെല്ലാം പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ പെടുന്നവരാണ്. അവർക്കു പരിമിതികളുണ്ട്. എനിക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെയും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കർഷകരുടെ വേദനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകുക മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം. യഥാർഥത്തിൽ ഇതു സഭ നടത്തുന്ന സമരമല്ല. 62 സംഘടനകൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്നുണ്ടാക്കിയ കേരള കർഷക അതിജീവന സംയുക്ത സമിതിയാണ് പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്നത്. കെസിബിസിയുടെ കർഷക സംഘടനയായ ഇൻഫാം ഈ സമിതിയിൽ അംഗമാണ്. ഇൻഫാമിന്റെ രക്ഷാധികാരി എന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ ഈ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായത്.

∙ കർഷക സംഘടനകൾക്കും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാണോ?

കഴിയുന്നില്ല എന്നു ഞാൻ പറയണോ. തേങ്ങയുടെ വില, റബറിന്റെ വില, നെല്ലിന്റെ വില ഇതിന്റെയൊക്കെ അവസ്ഥയെന്താണ്? നെല്ല് സംഭരിച്ചതിന്റെ താങ്ങുവില കൊടുക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല. മറ്റു വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണു പലരും കൃഷിയിൽ തുടരുന്നത്. കായികാധ്വാനത്തിന്റെയും സാമ്പത്തിക മുതൽമുടക്കിന്റെയും ഒരു ശതമാനം പോലും തിരിച്ചുകിട്ടുന്നില്ല. കർഷകർ ഇല്ലാതെ മനുഷ്യർ എങ്ങനെ ജീവിക്കും? കർഷകർ ഒരു സംഘടിത ശക്തി അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരുടെ രോദനം ആരും കേൾക്കുന്നില്ല ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ ശമ്പളം മുടങ്ങിയാൽ ഉടൻ സർക്കാർ അതിനു പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിക്കില്ലേ. എന്നാൽ കടബാധ്യതയും വിലയിടിവും കർഷകരെ വലയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനു പരിഹാരം കാണാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നില്ല.

പന്നി കയറി ഞങ്ങളുടെ കൃഷിയിടം നശിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങളെ ജയിലിൽ കയറ്റാനാണു വനം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശ്രമിക്കുന്നത്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും വന്യമൃഗങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ മനുഷ്യന്റെ ജീവനാണ് പ്രധാനം. ഹിപ്പൊപ്പൊട്ടാമസ് മനുഷ്യരെ ആക്രമിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞ് അതിനെ വെടിവച്ച വാർത്ത ഈയിടെ കണ്ടു. ചിമ്പാൻസി ജനങ്ങളെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ മയക്കുവെടി വയ്ക്കുകയല്ല, വെടിവച്ചു കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്തത്. ഏതു വിധത്തിലും ആളുകളെ രക്ഷിക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിച്ചത്. ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയാണ് പ്രധാനം. അതു കഴിഞ്ഞേയുള്ളു മൃഗങ്ങൾ. മൃഗങ്ങൾക്കു ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അവരെ അവിടെ നിർത്തണം. എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും പന്നി ഇറങ്ങിവരികയാണ്. ജനം നിസ്സഹായരായി നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം പന്നിയെ തൊട്ടുപോയാൽ ‍ഞങ്ങൾ ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരും. എന്തൊരു കിരാത നിയമമാണ്. കർഷകരെക്കുറിച്ച് ചിന്തയുള്ളൊരു സർക്കാർ ഇവിടെയുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നില്ല.

∙ പരിസ്ഥിതിലോല മാപ് തയാറാക്കിയവർക്ക് മാപ്പില്ലെന്നാണ് ബിഷപ് പറഞ്ഞത്. കേരള റിമോട്ട് സെൻസിങ് ആൻഡ് എൻവയൺമെന്റ് സെന്റർ (കെഎസ്ആർഇസി) തയാറാക്കിയ ഉപഗ്രഹ സർവേ റിപ്പോർട്ട് തള്ളിക്കളയണമെന്നു പറയാൻ കാരണമെന്താണ്?

ഇപ്പോഴത്തെ സർവേ റിപ്പോർട്ടിൽ കൃത്യമായ അതിർത്തി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം. ഒട്ടും ശാസ്ത്രീയമല്ലാത്ത ഉപഗ്രഹ സർവേയാണ് നടത്തിയത്. വെറുതേ ഒരു സർവേ നടത്തി റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടുകയാണ് ചെയ്തത്. ജിയോ കോഓർഡിനേറ്റ് പോലും രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല. പ്രിമിറ്റീവ് ആയ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് സർവേ ഏൽപ്പിച്ചത്. നവീന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചു സർവേ നടത്തുന്ന എത്രയോ ഏജൻസികളുണ്ട്. അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കി പ്രിമിറ്റീവ് ആയ ഗ്രൂപ്പിനെ ഏൽപ്പിച്ചു. എന്തിനോ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് നടപടികൾ. ക്രിയാത്മകമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കർഷകരെ ഒന്നു രക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയൊന്നുമില്ല. ഒരു സമിതിയുണ്ടാക്കി, ഒരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം എന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ. മൂന്നു മാസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണു സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത്. ആറു മാസമായിട്ടും സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല.

∙ ബഫർസോൺ റിപ്പോർട്ടിനു പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന് ബിഷപ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. എന്തു ഗൂഢാലോചനയാണ് സംശയിക്കുന്നത്?

കാർബൺ ഫണ്ടിന്റെ പിൻബലത്തിൽ നടക്കുന്ന ഗൂഢാലോചനയാണിത്. വനം വകുപ്പിനാണ് വിദേശ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ കാർ‌ബൺ ഫണ്ട് ലഭിക്കുക. അതിനു വേണ്ടി വനവിസ്തൃതി കൂട്ടാനാണ് നീക്കം.

∙ ബഫർസോൺ നടപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ നിശ്ശബ്ദമായ കുടിയിറക്കത്തിനു നീക്കം നടക്കുന്നു എന്നാണ് ആരോപണം. ബഫർസോൺ കുടിയേറ്റ മേഖലയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും?

ഗൂഡലൂരിന്റെ ഉദാഹരണം നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. ഗൂഡലൂർ വന്യമൃഗ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് വന്നത്. പുതിയ റോഡുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. മരങ്ങൾ വെട്ടാൻ സാധിക്കില്ല. പുതിയ നിർമാണങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല. വികസനത്തിന്റെ എല്ലാ വഴികളും അടയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതോടെ പലരും അവിടെനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. മറ്റെവിടെയും പോകാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തവരാണ് അവിടെ തുടരുന്നത്. അവരാകട്ടെ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യത്താൽ പൊറുതിമുട്ടുകയാണ്. ഭൂമിക്ക് വിലയില്ലാതായി. കൃഷി ചെയ്തിട്ടു കാര്യവുമില്ല. ബഫർ സോണായാലും സംഭവിക്കുക ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാകും.

∙ ഉപഗ്രഹ സർവേ റിപ്പോർട്ടിൽ ജനവാസമേഖലകളും ബഫർസോണിലാണ്. ഇത് കരുതിക്കൂട്ടി ചെയ്തതാണ് എന്നു കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കെടുകാര്യസ്ഥതയാണ് ഇതിനു പിന്നിൽ. ഉപഗ്രഹസർവേ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടാൻ ഞങ്ങൾ നേരത്തേ മുതൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. പലവട്ടം മന്ത്രിമാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നിട്ടാണ് ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. അബദ്ധം നിറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ടിനു പിന്നിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കെടുകാര്യസ്ഥത ആയതിനാലാണു രണ്ട് മന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന നടത്താൻ ‍ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

∙ വനാതിർത്തിയിൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ ജനവാസമേഖലയാണ് എന്നു സുപ്രീം കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ബഫർസോൺ ഒഴിവാക്കുകയാണു സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വനം മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചത്...

സംസ്ഥാന സർക്കാർ എന്തു സമർപ്പിക്കുന്നോ അതാണ് സുപ്രീംകോടതി സ്വീകരിക്കുക. തമിഴ്നാട് സർക്കാർ സീറോ ബഫർസോൺ റിപ്പോർട്ടാണ് നൽകിയത്. ഇതൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമല്ലേ. ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യമല്ലേ ഏതു കോടതിയും പരിഗണിക്കുക. സർക്കാർ സീറോ ബഫർസോൺ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.

ബഫർ സോണിനെതിരെ നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിലൊന്ന്.

∙ വനത്തിനും വന്യമൃഗങ്ങൾക്കും സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമല്ലേ? അതിനുവേണ്ടിയല്ലേ ബഫർ സോൺ പോലുള്ളവ നടപ്പാക്കുന്നത്?

കേരളത്തിൽ വനം എവിടെയാണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നത്? കേരളത്തിൽ 9000 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വനമുണ്ട്. 3000 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വനത്തിന്റെ ആവശ്യമേയുള്ളൂ. 1952നു ശേഷം കേരളത്തിന്റെ വനവിസ്തൃതിയിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? കേരളത്തിൽ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ? ഇവിടെ വനം നശിപ്പിച്ചു, വനൃമൃഗങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കി അതുകൊണ്ട് ‍പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്നു പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാം. ഇവിടെ അങ്ങനെയൊരു പ്രശ്നം ഇല്ലല്ലോ. പിന്നെ എന്തിനാണ് പുതിയ നിയമം

∙ കുടിയേറ്റ കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ മുൻപും ഒട്ടേറെ സമരങ്ങൾ നടന്നിട്ടും കാര്യമായ ഗുണമുണ്ടായിട്ടില്ല. കുടിയേറ്റ മേഖല വോട്ടുബാങ്ക് അല്ലാത്തതതാണോ ഈ അലംഭാവത്തിനു കാരണം?

കർഷകർ വോട്ടുബാങ്കാണ്. പക്ഷേ സംഘടിതരല്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരു വാക്കു പറഞ്ഞാൽ ഉടൻ ഡിഎ വർധന, ശമ്പള പരിഷ്കരണ കമ്മിഷൻ എല്ലാമുണ്ടാകും. പക്ഷേ കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങളോട് അവഗണനയാണ്. സംഘടിതമായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തു നിയമം വേണമെന്നു കർഷകർ തീരുമാനിക്കും. അതിന് കർഷകർക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് അറിയുന്നതു കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം കർഷക ദ്രോഹനടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നത്.

∙ നേരത്തേ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ വാനോളം പുകഴ്ത്തിയ ബിഷപ് തന്നെ ഇപ്പോൾ സർക്കാരിനെതിരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണല്ലോ...

ഒരു വ്യക്തിയെ അല്ല പുകഴ്ത്തിയത്. നേരത്തേ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹമെടുത്ത തീരുമാനങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ തുരങ്കപാത വരുന്നു. ദേശീയപാത വികസനം വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നു. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അഭിനന്ദിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് കുഴപ്പം. കർഷകർക്കു സർക്കാർ ദ്രോേഹം ചെയ്യുമ്പോൾ അതു വിളിച്ചുപറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് എതിരാണെന്നു പറയുന്നതിലും അർഥമില്ല. ബഫർസോൺ വിഷയത്തിലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാടുകൾ തെറ്റായിരുന്നു എന്നു കരുതുന്നില്ല. ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പ്രത്യേകിച്ച വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥാരാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ വഷളാക്കിയത്.

∙ ബിഷപ്പിനെ ആരോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു എന്നാണു വനം മന്ത്രി പറഞ്ഞത്...

വനം മന്ത്രി ശരിയായി ഇടപെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ലായാരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല.

∙ പരിസ്ഥിതിലോലമേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവേ റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്?

115 പഞ്ചായത്തുകൾ മാത്രമേ പരിസ്ഥിതി ലോലമേഖലയിൽ വരുന്നുള്ളു. എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും റവന്യു രേഖകൾ ഉണ്ട്. ഇതു പരിശോധിച്ചു കൃത്യമായി അതിർത്തി രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമേയുള്ളൂ.

∙ ബഫർസോൺ വിഷയത്തിൽ കർഷകസംഘടനകളുടെ കൂട്ടായ്മ കൂടുതൽ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ?

ഇപ്പോൾ സർക്കാർ നൽകിയ ഉറപ്പുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു നിരീക്ഷിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം നടത്തും. ജനവാസമേഖലകളെ ഒഴിവാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു സുപ്രീം കോടതിയെയും സമീപിക്കും.

