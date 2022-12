ബഫർസോൺ: സർക്കാരിന്റെ കരടു ഭൂപടം നിയമപരമായി നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് കിഫ

കോഴിക്കോട്∙ പരിസ്ഥിതിലോല മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വനംവകുപ്പിന്റെ കരട് ഭൂപടം നിയമപരമായി നിലനിൽക്കുന്നതല്ലെന്ന് കേരള ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫാർമേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ (കിഫ). വനംവകുപ്പ് 2020–21ൽ തയാറാക്കിയ ഈ ഭൂപടം ഒരു വർഷം മുൻപ് സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തിലേക്കു സമർപ്പിച്ചതാണ്. 2022 ജൂൺ 3ലെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയോടെ ഈ ഭൂപടവും റിപ്പോർട്ടും അസാധുവായി.

വന്യമൃഗ സങ്കേതങ്ങൾക്കു ചുറ്റും ഒരു കിലോമീറ്റർ ബഫർസോൺ നിർബന്ധമാണെന്നും അവിടുത്തെ നിർമിതികളുടെ കണക്കെടുക്കണമെന്നുമാണ് ജൂൺ 3ലെ വിധിയിൽ സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചത്. ഇതിനു വേണ്ടിയാണു സർക്കാർ ജസ്റ്റിസ് തോട്ടത്തിൽ ബി.രാധാകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമിതിയെ നിയോഗിച്ചതും ഉപഗ്രഹസർവേ നടത്തി റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും. ആ റിപ്പോർട്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ അല്ല എന്നതാണ് പ്രശ്നം. ഫീൽഡ് സർവേ നടത്തി അതിർത്തികൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതിനു പരിഹാരം. അതിനു പകരം നിയമപരമായ നിലനിൽക്കാത്ത ഭൂപടം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫീൽഡ് സർവേ നടത്തിയാൽ സുപ്രീം കോടതി തള്ളിക്കളയും എന്നുറപ്പാണ്.

സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ച പ്രകാരം ഒരു കിലോമീറ്റർ പരിധിയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ എണ്ണവും ജനസംഖ്യയും കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിൽ ബഫർസോൺ പ്രായോഗികമല്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇളവു തേടുകയുമാണു സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നു കിഫ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: Bufferzone: KIFA says government's draft map will not stand legally